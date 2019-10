Notizie del giorno (ore 19,30)

Francesco Fotia / AGF

Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti

MANOVRA: TRATTATIVA A OLTRANZA FRA GOVERNO E SINDACATI

Il premier riapre la stagione della concertazione: riceve a Palazzo Chigi i leader di Cgil, Cisl e Uil, poi l'apertura di tavoli su pensioni, fisco e contratto degli statali.

I GENITORI DI RENZI CONDANNATI A UN ANNO E 9 MESI: "FALSE FATTURE"

A Tiziano Renzi e Laura Bovoli concessa la condizionale: "Ci aspettavamo di essere assolti". La condanna prevede anche l'interdizione per 6 mesi da incarichi direttivi nelle imprese e per un anno dai pubblici uffici e dal trattare con la Pa.

TRUMP ABBANDONA I CURDI: TURCHIA PRONTA A INVADERE IL NORD DELLA SIRIA, UE SPIAZZATA

Il presidente ordina il ritiro delle truppe Usa: "È tempo di uscire da infinite guerre ridicole". Il Pentagono frena: "Non sosteniamo un'invasione turca". Tra i repubblicani cresce la fronda. Erdogan: "Puliremo il confine dai terroristi per dare stabilità al Paese". I curdi: "Pugnalata alle spalle, così riporteranno in vita l'Isis, pronti alla guerra totale". Ue: "Decisione grave". L'Onu: "Ci prepariamo al peggio".

ITALIA IN STAGNAZIONE: ALLARME DI ISTAT E CONFINDUSTRIA

L'istituto di statistica: proseguira' la fase di debolezza economica. Csc: crescita zero nel 2019, solo +0,4% nel 2020. Gualtieri: nostro obiettivo equilibrato e prudente.

IL PG DI CASSAZIONE: "NO AI DOMICILIARI PER BRUSCA"

Il verdetto previsto per domani. Santino Di Matteo, il padre del bambino sciolto nell'acido, all'Agi: "Resti in galera, incredibile che si possa solo pensare di fargli scontare a casa il resto della pena".

SEGGIOLINI SALVA-BEBÈ, DE MICHELI FIRMA IL DECRETO

Al via l'obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni.

MIGRANTI: STRAGE DI DONNE E BAMBINI A LAMPEDUSA, TRA I DISPERSI ANCHE UNA PICCOLA DI 8 MESI

La tragedia causata dal maltempo: 13 morti, 22 salvati dalla Guardia Costiera. Si indaga per naufragio e omicidio colposo.

NOBEL PER LA MEDICINA A DUE AMERICANI E UN BRITANNICO, PASSI IN AVANTI NELLA LOTTA CONTRO IL CANCRO

Kaelin, Ratcliffe e Semenza premiati per gli studi sulla reattività delle cellule in assenza di ossigeno.

LA SAMP ESONERA DI FRANCESCO, IN ARRIVO PIOLI

Risoluzione del contratto per il tecnico abruzzese con i blucerchiati. Nel Milan anhe Giampaolo in bilico: il club tratta con Spalletti.

Il video del giorno

La polizia ha diffuso un video che mostra alcuni momenti della sparatoria durante la quale Alejandro Augusto Stephan Meran ha ucciso i due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego all'interno della Questura di

Copia Copia video video

Trieste.

