Le notizie del giorno (ore 11,30)

TENSIONE TRA I GIALLOROSSI SULL'IVA. M5S: "NO AUMENTI O SI PERDE IL SENSO DEL GOVERNO"

Il Movimento è categorico sul no alla rimodulazione della tassa sui consumi. Boccia: si farà, oggi in questa imposta ci sono situazioni ingiuste. Faraone (Italia Viva): non voteremo aumenti delle tasse, il ministro ricordi che il governo è nato con nessun aumento dell'Iva al primo punto del suo programma.

UE, MOSCOVICI AVVERTE: "ALL'ITALIA GIÀ CONCESSO TANTO, NESSUN FAVORITISMO"​

Il commissario uscente: Gualtieri conosce bene il Patto di stabilità, è l'uomo giusto al posto giusto. Con Gentiloni "condivido lo stesso approccio, flessibilità all'interno delle regole". Il 15 ottobre il Def approda a Bruxelles.

ITALIA-USA: POMPEO A ROMA, DAZI E 5G SUL TAVOLO

Oggi visita in Vaticano, al Colosseo e alla Cappella Sistina. Poi l'incontro con Di Maio a Villa Madama: tra gli argomenti la crisi libica. Domani l'udienza da Papa Francesco.

TRUMP ALL'ATTACCO DEI DEM: NON È UN IMPEACHMENT, È UN COLPO DI STATO

Il presidente Usa: il loro obiettivo è togliere al popolo il potere, il suo voto, le sue libertà. Nuove rivelazioni del New York Times: voleva far sparare ai migranti al confine con il Messico e costruire una trincea d'acqua piena di coccodrilli.

HONG KONG: MANIFESTANTI DI NUOVO IN PIAZZA, SIT-IN E BLOCCHI DEL TRAFFICO

Appello dell'attivista Joshua Wong: il governo vuole un'escalation, il mondo ci aiuti.

BREXIT: L'OFFERTA FINALE DI BOJO, IRLANDA DEL NORD IN UE FINO AL 2025

Secondo il Guardian, il premier starebbe lavorando a un accordo con il Partito Unionista Democratico (Dup) per un "blocco bilaterale" Belfast-Dublino per prodotti agroalimentari e manufatti.

GERMANIA IN FRENATA, IFO TAGLIA STIME PIL ALLO 0,5% NEL 2019

Contro la precedente previsione di 0,8%, nel 2020 l'economia crescerà dell'1,1%.

FIORAMONTI SUL CROCIFISSO "UN VESPAIO DI POLEMICHE, TOGLIERLO DALLE AULE NON È UNA PRIORITÀ"

Il ministro dell'Istruzione all'indomani della levata di scudi di fronte all'ipotesi di rimuoverlo dalle scuole.

ROMA METROPOLITANE: FASSINA FERITO, SI ATTENDE L'INFORMATIVA DELLA DIGOS

In merito a quanto è accaduto ieri durante i tafferugli tra polizia e manifestanti. Sindacati: in 40 anni mai successe cose come ieri.

SPAZIO: PARMITANO PRIMO ITALIANO AL COMANDO DELL'ISS

L'astronauta dell'Esa è il terzo europeo a ricoprire questo ruolo.

