Le notizie del giorno (ore 10,30)

L'ADDIO DI RENZI AL PD, "MANCA UNA VISIONE SUL FUTURO"

L'ex premier ufficializza l'uscita dal partito: è solo un insieme di correnti, in settimana i nuovi gruppi autonomi con una trentina di parlamentari. E assicura: "Combatterò il salvinismo, mai nemici con i dem". Alla Leopolda il simbolo del nuovo soggetto che debutterà alle prossime elezioni politiche. Zingaretti: "Ci dispiace, è un errore, ma ora pensiamo al futuro degli italiani".

ISRAELE AL VOTO, REFERENDUM SU NETANYAHU

Il partito centrista Blu-Bianco di Benny Gantz insidia il Likud ma si rischia un nuovo stallo come cinque mesi fa. Seggi aperti fino alle 21 ora italiana.

ALTA TENSIONE USA-IRAN SUGLI ATTACCHI ALLE RAFFINERIE, MA SI FERMA IL RIALZO DEL PREZZO DEL PETROLIO

Monito di Trump che accusa Teheran per i raid in Arabia saudita: "Non voglio una guerra, ma siamo pronti con le migliori armi". Il greggio americano giu' dell'1,4% e a Londra ha ceduto l'1,1%, attestandosi a 68,29 dollari. Le Borse europee aprono deboli. Le conseguenze per il pieno delle nostre automobili

RESA DEI CONTI IN ATLANTIA: OGGI IL CDA STRAORDINARIO, CASTELLUCCI IN BILICO

L'ad potrebbe dimettersi dopo il nuovo scandalo dei rapporti falsati sui viadotti autostradali e il crollo del titolo.

NEONATO TROVATO MORTO IN UNA SCARPATA IN ALTO ADIGE

La scoperta del corpicino che aveva il cordone ombelicale ancora attaccato e la testa avvolta in un panno e' stata fatta da alcuni turisti vicino a Merano. Ordinata l'autopsia.

ESPLOSIONE IN UNA RAFFINERIA ENI NEL PAVESE, NESSUNA CONSEGUENZA

L'incidente ha riguardato parte di una linea dell'impianto di gassificazione di Sannazzaro de' Burgondi, l'allarme è cessato dopo un'ora.

LA MAFIA IMPONEVA I BUTTAFUORI AI LOCALI NOTTURNI, 11 ARRESTI PER ESTORSIONE A PALERMO

Cosa nostra controllava i servizi di sicurezza e stabiliva le retribuzioni.

IL TORO FALLISCE L'AGGANCIO ALLA VETTA, OGGI TORNA LA CHAMPIONS

Granata battuti a sorpresa in casa dal Lecce 2-1. Stasera Inter-Slavia Praga e Napoli-Liverpool. (AGI)



