Le notizie del giorno (ore 23,30)

Foto: Paolo Manzo / NurPhoto Matteo Renzi

RENZI LASCIA IL PD, MA ASSICURA SOSTEGNO CONVINTO A CONTE

L'annuncio in una telefonata al premier: creerà gruppi autonomi. Dubbi fra i renziani, Lotti e Guerini restano. Giachetti lascia la direzione del partito.

ARABIA SAUDITA E USA ACCUSANO TEHERAN PER L'ATTACCO ALLE RAFFINERIE, VOLA IL PREZZO DEL PETROLIO

Utilizzati 12 missili, oltre a 20 droni: sarebbero partiti dall'Iran e non dallo Yemen. I ribelli Houthi minacciano altri attacchi. Ira di Trump: "Pronti a reagire". Il Pentagono: difenderemo l'ordine mondiale. Ma Russia e Cina insorgono. In calo tutte le Borse.

ALITALIA, SLITTA AL 15 OTTOBRE IL TERMINE PER l'OFFERTA VINCOLANTE DI FS

Il governo accorda il rinvio per dare piu' tempo al consorzio di mettere a punto il piano di rilancio.

ATLANTIA: PROFONDO ROSSO IN BORSA, IN BILICO L'AD CASTELLUCCI

Il titolo perde l'8%. Domani il Cda della società, previste comunicazioni dell'amministratore delegato.

IL GOVERNO ARCHIVIA IL DDL PILLON, LEGA ALL'ATTACCO

Il ministro Bonetti: la riforma dell'affido condiviso resterà nel cassetto. Il senatore del Carroccio: "Non molleremo mai, finché non sarà riconosciuto il diritto di tutti i bambini a stare con mamma e papà".

MATTARELLA, ALL'ITALIA SERVONO DIALOGO E ASCOLTO

Il Capo dello Stato inaugura l'anno scolastico all'Aquila: la scuola è anticorpo all'omologazione.

BREXIT: JOHNSON VEDE JUNCKER, "BUONE POSSIBILITÀ​ DI ACCORDO MA L'UE SI MUOVA"

Il premier britannico, contestato in Lussemburgo, diserta la conferenza stampa e riparte. Le posizioni restano lontane.

L'UNGHERIA ACCUSA L'ITALIA, PERICOLOSO APRIRE I PORTI

La replica di Di Maio: sovranisti con i confini altrui, sanzioni a chi non accetta le quote dei migranti.

ESTORSIONE E VIOLENZE PER I BIGLIETTI: ARRESTATI 12 CAPI ULTRA' DELLA JUVE

Tra le accuse estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata: ricattavano il club per ottenere privilegi. Il questore: timori per la partita di sabato con il Verona.

ORRORE A BENEVENTO: GETTA IL FIGLIO IN UNA SCARPATA E LO FINISCE CON UN BASTONE

La donna avrebbe spinto l'auto con a bordo il piccolo di 4 mesi in un dirupo.

SACCHE DI SANGUE SCAMBIATE PER OMONIMIA: DONNA MUORE ALL'OSPEDALE DI VIMERCATE

Il ministro della Salute Speranza invia gli ispettori.

PAPA FRANCESCO BENEDICE L'ALTA VELOCITA': "MA SIA RISPETTOSA DELL'AMBIENTE"

Francesco riceve i vertici di Fs: "Opera essenziale e di importanza strategica".

SERIE A: IL TORINO PERDE IN CASA CON IL LECCE

Sfuma la possibilità per la squadra di raggiungere l'Inter in testa alla classifica.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.