Le notizie del giorno (ore 23,30)

FIDUCIA A CONTE: DI MAIO "CON I FATTI OTTERREMO QUELLA DEGLI ITALIANI", DUELLO IN AULA CON SALVINI

Via libera anche dal Senato con 169 si' e 133 no, 5 gli astenuti. Il premier contestato dai leghisti: "Traditore, Bibbiano". Il leader del Carroccio: "Inchiodato alla poltrona come le vecchie mummie della Prima Repubblica". La replica: "Arroganza da chi chiedeva i pieni poteri".

GENTILONI AGLI AFFARI ECONOMICI UE: "SERVONO POLITICHE DI BILANCIO ESPANSIVE"

Ursula von der Leyen svela la squadra della Commissione, per la prima volta un italiano avrà il delicato incarico. L'ex premier: "L'Italia non stia a borbottare contro l'Europa ma abbia un ruolo di primo piano". Il Mef smentisce le voci su presunti obiettivi di deficit: non hanno alcun riscontro.

IL PAPA: NON HO PAURA DI UNO SCISMA NELLA CHIESA

Francesco torna sulle critiche al suo Pontificato: pillole di arsenico che ti pugnalano da dietro. E sulla xenofobia: e' una malattia umana, chi costruisce muri rimane da solo.

ZINGARETTI: OCEAN VIKING DEVE SBARCARE SENZA SE E SENZA MA

A bordo della nave 84 sopravvissuti. Il segretario Pd torna sul programma economico del governo: ridiamo una scossa abbassando le tasse sui salari medio bassi, flat tax e' una follia, non metteremo la patrimoniale.

TRUMP LICENZIA IL 'FALCO' BOLTON, "FORTE DISACCORDO"

Il consigliere per la Sicurezza nazionale, falco della politica estera Usa: "Sono stato io a lasciare". Il presidente pronto a incontrare l'iraniano "senza precondizioni".

BREXIT, VON DER LEYEN APRE A UN'ALTRA PROROGA

Nuovo no della Camera dei Comuni a elezioni-lampo. BoJo: un oltraggio al popolo.

FUKUSHIMA: "L'ACQUA RADIOATTIVA SARÀ SCARICATA NEL PACIFICO"

L'annuncio del ministro dell'ambiente giapponese. La rabbia di residenti e pescatori della zona.

MOODY'S CONFERMA IL RATING DELL'ITALIA E PLAUDE AL CONTE-BIS: "PORTA STABILITÀ"

L'agenzia mantiene il Baa3: "Pesa l'alto debito".

ALITALIA: VERSO UNA NUOVA PROROGA SU PIANO INDUSTRIALE E GOVERNANCE

Il termine del 15 settembre slittera' a fine mese o meta' ottobre.

APPLE SVELA I NUOVI PRODOTTI: IPHONE ECONOMICO E TV IN STREAMING

Il gruppo di Cupertino rinnova lo 'store': presentazione spettacolare di Cook. Si amplia la sezione 'gaming' con Arcade

È MORTO STEFANO DELLE CHIAIE, L'IDEOLOGO NEOFASCISTA CHE FONDÒ AVANGUARDIA NAZIONALE

Aveva 83 anni. Dopo 17 anni di latitanza, fu processato e assolto per le stragi di Bologna e di Piazza Fontana.

