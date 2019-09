Le notizie del giorno (ore 23,30)

ALBERTO PIZZOLI / AFP Giuseppe Conte

ZINGARETTI, A CONTE CHIEDIAMO LEALTÀ E SAREMO LEALI

Il segretario dem chiude la Festa dell'Unita' a Ravenna: "Il Pd ha vinto perché unito. Chiudiamo la stagione dell'odio, non c'è stato nessun tradimento della volontà popolare". E rilancia sull'Ue: servono gli Stati Uniti d'Europa. Conte lavora al discorso di domani per la fiducia, la Francia tende la mano: "Ora relazioni piu' costruttive".

GOVERNO: CONFINDUSTRIA, "LA PRIMA COSA DA NON FARE È CHIEDERE PIU' DEFICIT ALL'UE, SERVONO INVESTIMENTI"

A Cernobbio Vincenzo Boccia auspica "un grande piano infrastrutturale transnazionale". "Una linea comune aiuta tutti e abbassa lo spread. Serve più Europa".

I GOVERNATORI DEL NORD RILANCIANO LA SFIDA DELL'AUTONOMIA, "CONFRONTO SU SCUOLA E SANITÀ"

A Cernobbio appello di Fontana, Toti e Bonaccini. Il ministro Boccia: collaborazione ma senza verità inconfutabili. Salvini, opposizione in Parlamento e in piazza.

BREXIT: I SONDAGGI PREMIANO LA LINEA DURA DI JOHNSON, I TORY SONO 14 PUNTI AVANTI

I conservatori sono dati al 35% contro il 21% dei laburisti di Corbyn. La ministra del Lavoro dimissionaria Rudd sostituita dalla Coffey. Parigi: no a un rinvio ogni tre mesi.

OMICIDIO PIACENZA: SEBASTIANI CONFESSA, ARRESTATO PER FAVOREGGIAMENTO ANCHE L'AMICO

Pentito e collaborativo, il 45enne ammette di aver ucciso l'amica Elisa Pomarelli, 28 anni. L'avrebbe strangolata.

IL PAPA IN MADAGASCAR: "C'E' GENTE PRIVA DI TUTTO, NON È QUESTO IL PIANO DI DIO".

Un milione di fedeli alla messa del Pontefice: "Salario dignitoso a chi lavora e basta disoccupazione, i modelli di sviluppo privilegino la lotta alla poverta'".

TRUMP ANNULLA COLLOQUI SEGRETI DI PACE CON I TALEBANI

Il presidente Usa dopo la rivendicazione dei fondamentalisti islamici dell'attentato a Kabul: "Hanno ammesso un attacco che ha ucciso un nostro soldato, hanno solo peggiorato le cose".

VOTO LOCALE IN RUSSIA: BASSA AFFLUENZA A MOSCA, POLEMICA PER GLI EXIT POLL 'SALTATI'

Test per Putin dopo le proteste nella capitale, l'opposizione teme manipolazioni. Domani i risultati.

MALTEMPO: ESONDA IL SEVESO, STRADE ALLAGATE A MILANO

Violento temporale e circolazione difficoltosa in citta'.

IN F.1 LA FERRARI CON LECLERC TORNA A TRIONFARE A MONZA

Il 21enne pilota monegasco domina la gara e dopo 10 anni riporta una rossa in cima al podio del Gp d'Italia: "Vincere qui vale 10 Gran premi". Secondo Bottas e terzo Hamilton. Male Vettel, solo 13mo.

ALLE QUALIFICAZIONI PER EURO 2020 ITALIA-FINLANDIA 2-1

Azzurri ipotecano primo posto nel girone.

BRONZO PER L'ITALIA AGLI EUROPEI DI VOLLEY FEMMINILE

Polonia ko in 3 set. Oro a Serbia, Turchia battuta 3-2.



