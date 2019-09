Le notizie del giorno (ore 23,30)

MATTEO CHINELLATO / NURPHOTO Joaquin Phoenix e Todd Philips

MATTARELLA BUSSA ALL'UE, RIVEDERE IL PATTO DI STABILITÀ

In un messaggio al Forum Ambrosetti, il Capo dello Stato chiede di favorire il rilancio degli investimenti, dell'istruzione e della ricerca. "L'Italia svolga un ruolo di primo piano per un progetto europeo lungimirante". L'Ecofin informale di Helsinki della prossima settimana potrebbe essere una prima occasione per discutere delle regole di bilancio dell'Unione.

A CERNOBBIO TORNA LA FIDUCIA NELL'EUROPA, LE MAIRE "SERVE UN PATTO PER LA CRESCITA"

Il ministro francese promuove il governo italiano: "Opportunità di rilancio dei rapporti tra i due Paesi". Lodi anche da Tsipras: "Importante per un'Europa progressista". Sondaggio del Forum Ambrosetti: ok Macron e Merkel, bocciato Johnson, 'rimandato' a settembre Conte. Amendola all'Agi: "Serve una svolta fondata su coesione e crescita e il governo lavorerà per un cambio di passo".

UE: GENTILONI, L'ITALIA DEVE AVERE IL RUOLO CHE LE SPETTA

Il futuro commissario: in una fase cruciale per l'Europa il nostro Paese non puo' rimanere alla finestra.

SALVINI ATTACCA IL GOVERNO, "MINISTRI INCAPACI"

Il leader leghista: "Alla Salute uno che non capisce nulla di sanita'. Alle Infrastrutture e ai Trasporti una brava signora del Pd che nella vita si e' occupata di conserve di pomodoro.

VENEZIA CINEMA: JOKER CONQUISTA IL LEONE D'ORO, A MARINELLI IL PREMIO DI MIGLIOR ATTORE

Trionfa al Lido il 'clown cattivo' di Phillips. L'Italia si consola con il premio Coppa Volpi al protagonista di 'Martin Eden' che dedica la vittoria "a chi salva vite in mare". Gran premio della giuria a 'J'accuse' di Polanski. Nella mattinata sit-in di protesta a favore dell'ambiente con il 'sostegno' di Mick Jagger.

MONITO DI PAPA FRANCESCO, LA DEFORESTAZIONE COMPROMETTE LA VITA SUL NOSTRO PIANETA

Il Pontefice in Madagascar: salvare la biodiversità, no al degrado delle foreste a vantaggio di pochi. 100 mila i giovani presenti nel campo diocesano di Soamandrakizay per la veglia.

COPPIA SCOMPARSA A PIACENZA: TROVATO IL CORPO DELLA DONNA, ARRESTATO SEBASTIANI

L'operaio tornitore di 45 anni, fermato per omicidio e occultamento di cadavere, ha condotto i carabinieri in una casa isolata di Costa di Sariano. Nelle vicinanze e' stato scoperto il cadavere di Elisa Pomarelli.

SCAMBIO DI PRIGIONIERI TRA UCRAINA E RUSSIA, TRUMP "UN PRIMO GIGANTE PASSO PER LA PACE"

Operazione storica tra Mosca e Kiev: 70 detenuti, 35 russi e 35 ucraini. Tra loro anche il regista Oleg Sentsov.

L'IRAN SI ALLONTANA ANCORA DALL'ACCORDO SUL NUCLEARE, "ARRICCHIMENTO DELL'URANIO SOPRA IL 20%"

L'agenzia atomica di Teheran: "Abbiamo iniziato a introdurre il gas all'interno delle centrifughe".

OFFESE A SALVINI, LA RAI VALUTA LA SOSPENSIONE CAUTELATIVA PER SANFILIPPO

Il giornalista all'AGI: "Riscriverei post senza citare figlia".

F.1: LECLERC IN POLE A MONZA, QUARTA LA 'ROSSA' DI VETTEL

Seconda e terza le Mercedes di Hamilton e Bottas.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.