Le notizie del giorno (ore 17,30)

Alberto PIZZOLI / AFP Sergio Mattarella-Giuseppe Conte (AFP)

MATTARELLA BUSSA ALL'UE, RIVEDERE IL PATTO DI STABILITÀ

In un messaggio al Forum Ambrosetti, il Capo dello Stato chiede di favorire il rilancio degli investimenti, dell'istruzione e della ricerca. "L'Italia svolga un ruolo di primo piano per un progetto europeo lungimirante". Poi auspica la tassazione delle multinazionali e "un multilateralismo fondato su regole condivise" contro la guerra dei dazi.

A CERNOBBIO TORNA LA FIDUCIA NELL'EUROPA, LE MAIRE "SERVE UN PATTO PER LA CRESCITA"

Il ministro francese promuove il governo italiano: opportunità di rilancio dei rapporti Italia-Francia. Lodi anche da Tsipras: importante per un'Europa progressista. Sondaggio del Forum Ambrosetti: ok Macron e Merkel, bocciato Johnson. Amendola all'Agi: serve una svolta fondata su coesione e crescita e il governo lavorerà per un cambio di passo.

MONITO DI PAPA FRANCESCO, LA DEFORESTAZIONE COMPROMETTE LA VITA SUL NOSTRO PIANETA

Il Pontefice in Madagascar: salvare la biodiversita', no al degrado delle foreste a vantaggio di pochi.

SCAMBIO DI PRIGIONIERI TRA UCRAINA E RUSSIA, TRUMP "UN PRIMO GIGANTE PASSO PER LA PACE"

Operazione storica tra Mosca e Kiev: 70 detenuti, 35 russi e 35 ucraini. Tra loro anche il regista Oleg Sentsov. Le Drian: nelle prossime settimane nuovi passi concreti. Farnesina: servira' a rilanciare negoziati bilaterali.

L'IRAN SI ALLONTANA ANCORA DALL'ACCORDO SUL NUCLEARE, "ARRICCHIMENTO DELL'URANIO SOPRA IL 20%"

L'agenzia atomica di Teheran: abbiamo iniziato a introdurre il gas all'interno delle centrifughe. I pasdaran bloccano un'imbarcazione con 12 filippini nello Stretto di Hormuz.

COPPIA SCOMPARSA A PIACENZA, RINTRACCIATO SEBASTIANI

L'operaio tornitore di 45 anni, condotto presso una caserma dell'Arma, è indagato per omicidio e per occultamento di cadavere dell'amica Elisa Pomarelli.

MIGRANTI: UN TENTATIVO DI SUICIDIO SULLA ALAN KURDI

Lo scrive su Twitter l'ex presidente di Emergency, Cecilia Strada. La nave ancora bloccata in acque internazionali.

OFFESE A SALVINI, LA RAI VALUTA LA SOSPENSIONE CAUTELATIVA PER SANFILIPPO

Il giornalista all'AGI: riscriverei il post ma senza citare la figlia.

ATTIVISTI SUL RED CARPET A VENEZIA, STASERA IL LEONE D'ORO

Sit-in di oltre 7 ore vicino al Palazzo del cinema per l'emergenza climatica. Sostegno di Mick Jagger agli ambientalisti. Il sindaco: una sceneggiata.

F1: LECLERC IN POLE A MONZA, QUARTA LA 'ROSSA' DI VETTEL

Seconda e terza le Mercedes di Hamilton e Bottas.



