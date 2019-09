Le notizie del giorno (ore 13,30)

ANDREAS SOLARO / AFP Giuseppe Conte e Luigi Di Maio

IL CONTE-BIS ALLA PROVA DI ROUSSEAU, DI MAIO "NEL PROGRAMMA CI SONO TUTTI I NOSTRI PUNTI"

Dalle 9 e fino alle 18 la consultazione online per 'ratificare' l'accordo con il Pd. Quasi 30mila voti nelle prime due ore. Il premier incaricato vede nuovamente i rappresentanti dem.

IL BLOG DELLE STELLE PUBBLICA I 26 OBIETTIVI DEL GOVERNO GIALLO-ROSSO

Si tratta delle misure condivise con il Pd, dal reddito minimo al rilancio di Roma Capitale. "Momento delicato per il Paese".

CNH INDUSTRIAL SI SEPARERÀ DA IVECO NEL 2021

In Italia coinvolti 11.500 dipendenti nello spin-off del colosso dei veicoli industriali che sarà distinto da quello dei mezzi agricoli. Investimenti per 13 miliardi di dollari entro il 2024. Alleanza con la startup Nikola per i camion a idrogeno ed elettrici.

HONG KONG: PECHINO AVVERTE, L'ORDINE RIPRISTINATO CON OGNI MEZZO LEGALE

Monito del governo che non esclude la proclamazione dello stato d'emergenza se sarà a rischio la sicurezza nazionale. La governatrice Lam smentisce di aver pensato alle dimissioni, la precisazione dopo la diffusione di un suo audio.

BREXIT: LO SPETTRO DEL NO-DEAL AFFOSSA LA STERLINA, SOTTO QUOTA 1,2 SUL DOLLARO

La valuta ai minimi da inizio 2017 dopo la minaccia di Boris Johnson di convocare elezioni per il 14 ottobre. Oggi riapre il Parlamento, si vota sul testo che punta a un rinvio al 31 gennaio dell'uscita dall'Ue se non si trova un accordo.

IRAN: ROHANI MINACCIA NUOVO DISIMPEGNO DALL'ACCORDO SUL NUCLEARE

Il presidente in Parlamento accusa i partner europei di non rispettare gli impegni, da giovedi' terzo passo verso l'uscita dall'intesa.

DORIAN RESTA SULLE BAHAMAS MA SI INDEBOLISCE, PREOCCUPAZIONE IN FLORIDA

Declassato a categoria 3 l'uragano che ha gia' causato cinque morti. Si trova ancora su Grand Bahama ma e' diretto verso la costa meridionale degli Stati Uniti. In preallarme anche la Georgia e le due Caroline.

CINA: STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE, UCCISI 8 BAMBINI

È accaduto nella provincia di Hubei. Arrestato l'assassino, era stato in carcere per tentato omicidio.

UN 14ENNE STERMINA LA SUA FAMIGLIA IN ALABAMA, 5 MORTI

Arrestato il ragazzino, ha sparato con una pistola.

LA MARE JONIO ALLA FONDA A LAMPEDUSA MA E' SOTTO SEQUESTRO, ARRESTATO UNO SCAFISTA SBARCATO DALLA ELEONORE

La Guardia di Finanza notifica multa e decreto per violazione del decreto sicurezza alla nave della Ong Mediterranea. In manette un 18enne sudanese a Pozzallo

ANZIANA UCCISA IN CASA NEL SENESE, CONFESSA IL FIGLIO 45ENNE

La donna picchiata a morte nel suo letto a Cetona dopo una lite, lo rimproverava per lo stile di vita disordinato.



Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.