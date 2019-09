Notizie del giorno (ore 19,30)

Francesco Fotia Luigi Di Maio

DI MAIO "IL PROBLEMA DEL VICEPREMIER NON ESISTE PIÙ"

Passo indietro del leader pentastellato alla vigilia del voto su Rousseau: problema risolto dopo la rinuncia del Pd alla carica. "Solo ministri incensurati e a tutti applicheremo le regole del nostro codice etico". Ma alla base aggiunge: "Non esiste un voto giusto o sbagliato".

APPELLO DI CONTE A M5S E PD "OCCASIONE UNICA"

In un videomessaggio il premier incaricato ha spiegato di capire i dubbi ma ha chiesto di sostenere l'intesa: lavoro a una squadra autorevole. E alla base M5s ha rivolto un invito: non tenete i sogni nel cassetto. Tra domani e dopodomani salirà al Colle per sciogliere la riserva. Lo spread in calo a 167 punti.

SALVINI AVVERTE M5S: "SE SCENDE A PATTI CON IL PD NE RISPONDERÀ AGLI ITALIANI"

Il leader della Lega: "Se il governo nasce contro di me è un problema per l'Italia". Meloni: "Basta con questa squallida sceneggiata, si vada subito al voto".

DORIAN PORTA L'INFERNO ALLE BAHAMAS, DANNI CATASTROFICI

Nelle isole caraibiche l'uragano di categoria 4 ha ucciso un bimbo di 7 anni ma, secondo testimoni, ci sarebbero cadaveri nelle strade. Blackout totale a New Providence, voli cancellati. Evacuazioni sulla costa orientale. Venti quasi a 300 km all'ora. La Florida dichiara lo stato d'emergenza. Prime evacuazioni in in Carolina del Sud e Georgia.

BOJO "NON VOGLIO IL VOTO MA NESSUN RINVIO SULLA BREXIT"

Il premier britannico frena sulle elezioni anticipate ma avverte che in Parlamento chi cercherà di impedire il No-deal indebolirà la posizione negoziale di Londra.

MIGRANTI: LA ELEONORE FORZA IL DIVIETO E APPRODA A POZZALLO, SÌ ALLO SBARCO DELLA MARE JONIO PER MOTIVI SANITARI

La Gdf sequestra la nave della Ong tedesca che aveva deciso di entrare in porto dopo essere stata investita nella notte da una violenta burrasca. La Procura di Ragusa apre un'inchiesta. Altri 100 tunisini sbarcati autonomamente a Lampedusa.

ULTRÀ IN UN VIDEO, "SO CHI È MANDANTE DELL'OMICIDIO PISCITELLI"

Fabio Gaudenzi, estremista di destra coinvolto in Mafia Capitale, si costituisce e annuncia rivelazioni.

RECUPERATI I DUE SPAGNOLI DA TRE GIORNI SULLE CIME DI LAVAREDO

Gli scalatori avevano rifiutato i soccorsi perche' erroneamente convinti di essere vicini alla vetta.

CONFINDUSTRIA: L'ITALIA È FERMA, TERZO TRIMESTRE DEBOLE E RISCHIO AL RIBASSO

Allarme del centro studi: industria in affanno, giù gli investimenti, lieve recupero per consumi e servizi.

DAZI USA: LA CINA RICORRE AL WTO

Ieri erano scattate le nuove tariffe del 15% su una serie di prodotti, tra cui vestiti, calzature ed elettrodomestici.

LA TELENOVELA ICARDI È FINITA, VA IN PRESTITO AL PSG

L'attaccante prolunga di un anno con l'Inter.

