Le notizie del giorno (ore 11,30)

Sergio Mattarella

IL GIORNO DEL 'CHIARIMENTO': CONTE DA MATTARELLA, ALLE 12 IL VERTICE CON M5S E PD

Il premier Conte incontra le delegazioni dei due partiti dopo le forti tensioni di ieri causate dall'irrigidimento della posizione di Di Maio: decisiva la sua mediazione.

PD IRRITATO CON DI MAIO: "È UN POLTRONISTA E NON HA ANCORA STACCATO LA SPINA CON SALVINI".

L'accusa del tesoriere Zanda. Gentiloni invita a far presto per la formazione del governo: "Un'accelerazione gioverebbe".

LITE NEL CENTRODESTRA: FI, "DA SALVINI ATTACCHI INCOMPRENSIBILI"

Gelmini: "Travisa la realtà, non abbiamo mai ostacolato i progetti della Lega". Maroni critica il leader della Lega: ha fatto una mossa azzardata, non doveva fidarsi del Pd.

DAZI: TRUMP TIRA DRITTO, DOMANI SCATTANO LE NUOVE TARIFFE CONTRO LA CINA

Il presidente Usa torna alla linea dura dopo le aperture dei giorni scorsi: "Avrà effetti positivi anche sull'atteggiamento di Pechino riguardo alle proteste in atto a Hong Kong".

L'URAGANO DORIAN ORA FA PAURA, ALLARME TRUMP PER LA FLORIDA

È salito a 'categoria 4', venti fino a 225 km all'ora. Il presidente: "Potenzialmente devastante".

AL VIA IL CONTROESODO MA 10 MILIONI DI ITALIANI ANDRANNO IN VACANZA A SETTEMBRE

Coldiretti: nelle localita' turistiche prezzi piu' bassi fino al 30%.

TROVATO IL CORPO DELL'ESCURSIONISTA SCOMPARSO NEL VERONESE

Il 27enne morto per le conseguenze di una caduta da una decina di metri.

AFGHANISTAN: ASSALTO DEI TALEBANI NEL NORD DEL PAESE, 27 MORTI

Attaccata la citta' di Kunduz, finita sotto il controllo dei ribelli: obiettivo far fallire i negoziati di pace.

ACCOLTELLATO IN CARCERE IL KILLER DI BOB KENNEDY

Il 75enne Sirhan Bishara Sirhan aggredito nel penitenziario della contea di San Diego dove è detenuto. È ricoverato in condizioni definite "stabili". È caccia all'autore del gesto.

ALABAMA: SPARI DOPO UNA PARTITA DI FOOTBALL TRA LICEALI, 10 FERITI

Fermati due ragazzi: non è chiaro se la sparatoria sia scoppiata in seguito a una rissa.

BREXIT: IN PIAZZA CONTRO BOJO, DECINE DI MANIFESTAZIONI IN TUTTA LA GRAN BRETAGNA

L'opposizione considera un 'golpe' la decisione del premier di congelare l'attività del Parlamento.



