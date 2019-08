Le notizie del giorno (ore 15,30)

(Agf) Luigi Di Maio e Giuseppe Conte

DI MAIO DETTA LE CONDIZIONI A CONTE, "IL DECRETO SICUREZZA NON SI STRAVOLGE, SÌ ALLE NOSTRE PROPOSTE O MEGLIO IL VOTO"

Dalle consultazioni nuovi ostacoli verso il governo. Il leader M5s incontra il premier incaricato e poi lo definisce 'super partes', quindi non in quota pentastellata. Zingaretti: programma di svolta per aprire una nuova stagione politica, priorità è tagliare le tasse a chi guadagna meno, studi gratuiti per i meno abbienti. La Lega avverte "Non lasceremo le presidenze di commissione" e promette battaglia in Parlamento. FdI: operazione ripugnante, faremo un'opposizione senza sconti. Lo spread stabile a 166 punti.

BERLUSCONI, RICOSTRUIRE UN CENTRODESTRA CHE SIA DEMOCRATICO E NON SOVRANISTA

Il leader di FI dopo l'incontro con Conte attacca l'asse Pd-M5s ma anche Salvini: ha consegnato il Paese alla sinistra, il tentativo di rilancio con i pentastellati pone problema serio.

L'ITALIA È FERMA, L'ISTAT CORREGGE LA STIMA DEL PIL PER IL II TRIMESTRE A -0,1% SUL 2018

Dato invariato rispetto al primo trimestre. Crescita zero nel 2019 e la stagnazione prosegue ormai da 5 trimestri. Disoccupazione in crescita a luglio al 9,9%, ad agosto inflazione in aumento dello 0,5%, 'carrello della spesà a +1%. Nuova frenata in Germania, a luglio le vendite al dettaglio calano del 2,2%.

ALLARME OCSE, NEL 2050 IN ITALIA I PENSIONATI POTREBBERO SUPERARE I LAVORATORI

"Servono piu' opportunità per chi è in età avanzata". Intanto in Italia aumentano gli occupati tra gli under 24 e calano quelli nella fascia tra i 35-49enni.

SILVIA ROMANO PORTATA IN SOMALIA DOPO IL SEQUESTRO IN KENYA

È quanto emerso da un incontro a Nairobi con gli inquirenti italiani sul sequestro della cooperante del novembre scorso. Tornano in carcere i tre sospettati che erano stati arrestati.

MIGRANTI, APPELLO DELLA MAR JONIO "A BORDO MANCA L'ACQUA"

La nave della Ong Mediterranea insiste per poter attraccare a Lampedusa dopo lo sbarco di donne e bambini. Il Gip di Agrigento dissequestrata la nave Open Arms.

DIVORZIO BERLUSCONI: VERONICA DOVRÀ RESTITUIRE GLI ASSEGNI

La Cassazione conferma la sentenza d'appello, la moglie dell'ex premier non aveva diritto al mantenimento.

BREXIT, TRIBUNALE SCOZZESE BOCCIA IL PRIMO RICORSO CONTRO BORIS JOHNSON

Per il magistrato di Edimburgo la sospensione del Parlamento rientra fra le prerogative del premier britannico.

PAURA PER L'URAGANO DORIAN, ALLERTA IN FLORIDA E GEORGIA

Trump annulla il viaggio in Polonia per seguire gli sviluppi della tempesta. Al suo posto andrà il vice Pence.

EUROPA LEAGUE: LA LAZIO TROVA CELTIC E RENNES, LA ROMA IL BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

Sorteggiati i gironi, con i biancocelesti anche il Cluji, per i giallorossi l'Istanbul Basaksehir e il Wolfsberger

