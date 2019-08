Le notizie del giorno (ore 21,00)

(@Quirinale) Sergio Mattarella

MATTARELLA CONCEDE TEMPO AI PARTITI: MARTEDÌ NUOVE CONSULTAZIONI, TUTTE LE OPZIONI SONO APERTE

Il capo dello Stato: "Alcune forze politiche hanno avviato iniziative per un'intesa, altre hanno espresso la possibilità di ulteriori verifiche". Poi aggiunge: "Servono decisioni in tempi rapidi". Fra le possibilità c'è anche il ritorno alle urne.

SÌ DI M5S AL DIALOGO CON IL PD MA RESTA UNO SPIRAGLIO PER RIFARE IL GOVERNO CON LA LEGA

Mandato a Di Maio per trattare con i dem: 10 obiettivi prioritari, il taglio dei parlamentari punto essenziale per andare avanti.

ZINGARETTI: "ORA POSSIAMO INIZIARE A LAVORARE CON I 5 STELLE"

Dichiarazione del segretario del Pd dopo l'illustrazione dei punti programmatici da parte di Di Maio e le parole del capo dello Stato.

MOSSA DI SALVINI: CHIEDE IL VOTO MA RIAPRE AI 5 STELLE

Il leader della Lega: "Non porto rancore". Berlusconi: "Governo di centrodestra o alle urne". FdI: "Noi siamo per il voto subito e basta".

L'EUROPA FRENA TRUMP: NO AL RITORNO DELLA RUSSIA NEL G7

Ue: "Reintegrare Mosca sarebbe un segnale di debolezza". Il premier britannico Johnson telefona a Zelensky per rassicurarlo. No anche del Canada. Monito di Bruxelles al presidente Usa: "Controproducenti i conflitti fra di noi".

BREXIT: I MERCATI SCOMMETTONO SULL'ACCORDO CON L'UE, RISALE LA STERLINA

Macron: possibile soluzione sul backstop ma nel quadro esistente. Johnson: mai controlli alla frontiera irlandese.

SCOMPARSO A NEW YORK LO CHEF ITALIANO DI CIPRIANI DOLCI

Dal weekend non si hanno più notizie di Andrea Zamperoni.

TONINELLI: LA GRONDA SI FARÀ, MA AUTOSTRADE BOCCIA L'ANALISI COSTI-BENEFICI DEL MIT

Aspi: "è piena di errori macroscopici e allungherà i tempi fino a 10 anni". Il ministero: "Toni inaccettabili".

BCE: BANCHE EUROPEE PIÙ SANE, DIMEZZATI I CREDITI DETERIORATI

Ma Francoforte avverte: gli Npl devono essere ridotti ancora per ridare fiducia al sistema.

HONG KONG: APPELLO DELLE GRANDI BANCHE, "STOP ALLE VIOLENZE"

Richiamo all'ordine di Hsbc, Standard Chartered e Bank of East Asia. Si preparano nuove manifestazioni.

