Le notizie del giorno (ore 17,30)

SALVINI CHIEDE IL VOTO MA PROVA A RIAPRIRE I GIOCHI CON M5S: "NON PORTO RANCORE"

Il leader della Lega dopo l'incontro con Mattarella: "Disponibile a ragionare sul per e non sui contro". Poi ribadisce: "La via maestra non possono essere giochini di palazzo o 'governi contro', ma le elezioni". Berlusconi: "Governo di centrodestra o alle urne. FdI prende le distanze dall'ex premier: "Noi siamo per il voto subito e basta".

ZINGARETTI ALZA LA POSTA: LA CRISI SI COMPLICA, POLEMICA CON I RENZIANI

Il segretario Pd ricevuto da Mattarella: "Sì a un governo di svolta, altrimenti meglio il voto". E pone tre condizioni non negoziabili: stop ai decreti sicurezza, taglio dei parlamentari solo se vincolato alla riforma elettorale e accordo preventivo sulla manovra economica. Stupore dei renziani: "Non ne sapevamo nulla". Replica Zingaretti: "I punti della trattativa decisi all'unanimità in direzione".

M5S: UN PEZZO DEL MOVIMENTO CONTRARIO ALL'ALLEANZA CON IL PD, "MINORANZE NON DEVONO FARLA SALTARE"

Fonti 5 stelle: "Il dialogo con i dem deve andare avanti". Discussione accesa nel movimento: "Zingaretti Giuda". Di Maio a colloquio con il capo dello Stato.

UE E LONDRA FRENANO TRUMP: NO AL RITORNO DELLA RUSSIA NEL G7

Bruxelles: "Reintegrare Mosca sarebbe un segnale di debolezza". Il premier britannico Johnson telefona a Zelensky per rassicurarlo. L'Unione Europea al presidente Usa: "I conflitti fra di noi sono controproducenti".

BREXIT: I MERCATI SCOMMETTONO SULL'ACCORDO CON L'UE, RISALE LA STERLINA

Macron: possibile soluzione sul backstop ma nel quadro esistente. Johnson: mai controlli alla frontiera irlandese.

SCOMPARSO A NEW YORK LO CHEF ITALIANO DI CIPRIANI DOLCI

Dal weekend non si hanno più notizie di Andrea Zamperoni.

TONINELLI: LA GRONDA SI FARÀ, MA AUTOSTRADE BOCCIA L'ANALISI COSTI-BENEFICI DEL MIT

Aspi: "È piena di errori macroscopici e allungherà i tempi fino a 10 anni". Il ministero: "Toni inaccettabili".

BCE: BANCHE EUROPEE PIU' SANE, DIMEZZATI I CREDITI DETERIORATI

Ma Francoforte avverte: gli Npl devono essere ridotti ancora per ridare fiducia al sistema.

HONG KONG: APPELLO DELLE GRANDI BANCHE, "STOP ALLE VIOLENZE"

Richiamo all'ordine di Hsbc, Standard Chartered e Bank of East Asia. Si preparano nuove manifestazioni.

LIBIA: VIOLENTI SCONTRI A SUD DI TRIPOLI, HAFTAR RILANCIA L'OFFENSIVA

Forti esplosioni nella notte a Espiaa.

