Le notizie del giorno (ore 09,30)

CRISI: IL GIORNO DI CONTE, PRIMA IN AULA POI, FORSE, DA MATTARELLA

Giornata chiave per la crisi con le comunicazioni alle 15 del premier al Senato a cui seguirà il dibattito e si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni. Il presidente del Consiglio potrebbe però annunciare direttamente l'intenzione di dimettersi e andare dal Capo dello Stato.

SALVINI "SENTIRÒ SE C'E' VOGLIA DI ANDARE AVANTI"; RENZI "NON MI INTERESSANO POLTRONE"

Il leader leghista: "Vedremo, dopo questi 10 giorni se qualcuno ha fatto accordi o se qualcuno vuole governare e vuole fare. L'alternativa resta il voto". L'ex segretario Pd: "Nessuno di noi vuole posti. Interverrò in aula se Conte non strozza il dibattito".

LA BORSA APRE IN LIEVE CALO, IN RIALZO LO SPREAD

Piazza Affari cauta in attesa degli sviluppi della crisi di governo apre le contrattazioni a -0,21%. Il differenziale tra Btp e Bund in rialzo a 211,2 punti, dai 207,7 punti della chiusura di ieri.

OPEN ARMS: PROSEGUE LO STALLO, ALTRI 8 SBARCATI A LAMPEDUSA

Il trasbordo nella notte: necessitavano d'assistenza. A bordo rimangono 99 persone più l'equipaggio. Stamane un migrante si è gettato in acqua ed è stato recuperato da una motovedetta. L'Ong: "Sequestrati da 19 giorni". Attesa per il previsto trasferimento in Spagna dopo la disponibilità data da Toninelli sull'utilizzo della Guardia costiera. Salvini: "Gli italiani hanno apprezzato la mia gestione della sicurezza."

USA: TRUMP PENSA A UN NUOVO TAGLIO DI TASSE CONTRO LO SPETTRO DELLA RECESSIONE

Secondo il Washington Post il presidente vorrebbe ridurre il peso fiscale per stimolare la spesa interna

HONG KONG: LAM APRE AI MANIFESTANTI E ANNUNCIA UNA "PIATTAFORMA DI DIALOGO"

La leader del governo vuole discutere con i rappresentanti sociali e politici della città e assicura che il suo governo è "impegnato ad ascoltare" le ragioni della protesta. Il capo dell'organo di supervisione della polizia Neoh, chiede il ritiro della proposta di emendamento della legge sull'estradizione. A Macao almeno sette persone arrestate prima di una veglia a sostegno dei contestatori.

SIRIA: FORZE FILO-DAMASCO ENTRANO IN UNA CITTÀ A SUD DI IDLIB

Le truppe del governo nella città di Khan Sheikhun, una delle maggiori località della provincia, controllata dai jihadisti, dopo i pesanti raid aerei e d'artiglieria scatenati dalle forze armate siriane e dagli alleati russi.

