Le notizie del giorno (ore 13,30)

IL PD 'STOPPA' I RUMORS: NESSUN NEGOZIATO CON M5S O CADUTA DI TABÙ SU CONTE BIS

Il partito democratico, dopo le indiscrezioni e le fughe in avanti di alcuni suoi esponenti dei giorni scorsi, smentisce qualsiasi trattativa in corso con i 5 Stelle o di un eventuale via libera a un nuovo esecutivo guidato dal premier attuale. La partita della crisi e' aperta a tutte le soluzioni.

VERTICE PENTASTELLATO DOPO LE 'AVANCES' DI GRILLO AI DEM

Il movimento riunisce nel primo pomeriggio i gruppi parlamentari. Grillo auspica l'alleanza con il Pd, ma si attendono le mosse del premier in Senato domani.

SALVINI: DECINE DI PARLAMENTARI RENZIANI TEMONO IL VOTO

Il vicepremier: M5s spieghi a Bibbiano perché sceglie il Pd.

GERMANIA: LA BUNDESBANK LANCIA L'ALLARME RECESSIONE, IL GOVERNO PREPARA STIMOLI PER 55 MILIARDI

La Banca centrale stima un segno meno della crescita del terzo trimestre dopo -0,1% nel secondo. Il ministro delle Finanze Scholz, in corsa per la leadership Spd, galvanizza le borse europee, tutte in positivo. Piazza Affari in crescita dell',1,5%. Spread in rialzo a quota 212.

TRUMP OTTIMISTA SULL'ECONOMIA, NON PENSO CI SIA NESSUNA RECESSIONE

Il presidente Usa: "Stiamo andando incredibilmente bene. I nostri consumatori sono ricchi. Ho approvato una forte riduzione delle tasse e sono pieni di soldi".

CRISI: BASSETTI (CEI), C'È E VA AFFRONTATA CON TUTTE LE FORZE

Il cardinale al Meeting di Rimini: "Non dico una parola, aspetto che domani il presidente parli e poi si starà a vedere. Ho detto tante volte che bisogna incentivare l'industria, incentivare i posti di lavoro".

MIGRANTI: MADRID OFFRE IL PORTO DI MINORCA, OPEN ARMS "ITALIA E SPAGNA SI ASSUMANO LA RESPONSABILITÀ"

La nave dell'Ong respinge la proposta spagnola: troppo lontano. Salvini: rifiuto inaccettabile. Perplessita' di Madrid: non capiamo il 'no' dell'ong. Pressing Ue: coordinarsi per sbarco immediato. Mentre si studiano varie ipotesi per portare i naufraghi in Spagna.

KAMMLER: L'EMINENZA GRIGIA DI HITLER FINÌ NELLE MANI USA

Secondo documenti inediti di cui l'Agi è entrata in possesso, il generale nazista, dato per suicida, nel maggio del 1945 fu preso dagli americani, intenzionati a mettere per primi le mani sulle ricerche belliche e nucleari del Terzo Reich.

SPAGNA: INCENDIO ALLA GRAN CANARIA, 8 MILA PERSONE EVACUATE

Non si segnalano vittime. Secondo le autorità potrebbero volerci diversi giorni per domarlo.

