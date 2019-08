Le notizie del giorno (ore 9,30)

WAKIL KOHSAR / AFP Attentato a Kabul

OPEN ARMS: TENSIONE SALVINI-CONTE DOPO LO SBARCO DEI MINORI, L'ONG ATTACCA IL MINISTRO

Il titolare del Viminale: otto dei 27 scesi a terra per ordine del premier si sono già dichiarati maggiorenni. A bordo restano in 107, in attesa dell'esito dell'ispezione eseguita su ordine della Procura. Proactiva: miserabile chi usa i migranti per propaganda razzista. Nuovo arrivo a Lampedusa, in 57 soccorsi davanti all'isolotto di Lampione.

CRISI: PRODI PROPONE UNA MAGGIORANZA URSULA PER L'ITALIA

L'ex premier lancia l'idea di un governo filo-europeo con un patto alla tedesca tra Pd, M5s e FI, i partiti che votarono la von der Leyen. La Trenta chiude la porta a Salvini, chi tradisce una volta può rifarlo.

AFGHANISTAN. 63 MORTI E 182 FERITI PER ATTACCO KAMIKAZE A UN RICEVIMENTO NUZIALE

Si è aggravato il bilancio dell'attentato a Kabul, tra le vittime ci sono anche donne e bambini. I talebani negano il coinvolgimento dopo i progressi nei negoziati con gli Usa.

UCCISI TRE PALESTINESI ALLA FRONTIERA DI GAZA

I militari israeliani aprono il fuoco dopo la ripresa del lancio di razzi: "Erano armati".

HONG KONG CON IL FIATO SOSPESO PER LA GRANDE MANIFESTAZIONE CONTRO PECHINO

Il maxi-raduno a Victoria Park dopo che ieri non si sono registrati scontri. I militari cinesi proseguono le esercitazioni anti-disordini a Shenzen.

TRUMP, LEGALIZZARE IL LICENZIAMENTO DEI TRANSGENDER

Chiesto alla Corte suprema Usa di negare l'estensione al 'terzo genere' delle norme anti-discriminazione.

LA TERRA TREMA IN ROMAGNA E ALLE ISOLE EOLIE, SCOSSE DI PIÙ DI 3 GRADI

Nuovo terremoto di magnitudo 3,6 sull'Appennino tosco-romagnolo. Nella tarda serata sisma di 2,5 anche al largo dell'arcipelago siciliano.

