Le notizie del giorno (ore 17,30)

MIGRANTI: L'OK DI SALVINI A CONTE PER LO SBARCO DI 27 MINORI, "LO FACCIO MA È UNA TUA SCELTA"

Stamane nuovo allarme della Open Arms: non possiamo più garantire la sicurezza dei 134 a bordo. Il premier fa pressing sul ministro dell'Interno con una nuova lettera e lui risponde: la scelta è una responsabilità del premier, è una decisione onerosa per l'Italia e un pericoloso precedente, resto profondamente convinto delle mie ragioni. Iniziato il trasbordo a terra dei giovani. Ispezione medica a bordo. Conte rassicura: Bruxelles ci ha confermato la disponibilità di sei paesi ad accogliere i naufraghi.

CRISI: M5S ALL'ATTACCO DI SALVINI "PARLA ANCORA DA MINISTRO, SI DIMETTA", MA 'NO' A MOSSE AZZARDATE CON IL PD

Secondo fonti del Movimento non si torna indietro con la Lega anche se non è il momento di accordi con i dem. Il Blog pentastellato ironizza: anche oggi i ministri della Lega di dimettono domani, Salvini ha provato a fregarci e si è fregato da sè. Calderoli "non vedo margini per un ripensamento, all'80% si vota". Renzi: folle voto a ottobre, serve un governo istituzionale. Calenda: se il Pd apre a M5s, faccio un nuovo partito alternativo ai dem.

BREXIT: JOHNSON DA MERKEL E MACRON PER USCIRE DALLO STALLO

A una settimana dal G7 di Biarritz il premier porta a Berlino e Parigi il caso. Pressing del sindaco Kahn sui LibDem "appoggiate Corbyn premier". Secondo un sondaggio la maggior parte dei britannici contrari a un'uscita 'no-deal'.

HONG KONG: WEEKEND ROVENTE TRA LE PROTESTE, INSEGNANTI IN PIAZZA

Migliaia di manifestanti sfidano la pioggia e aprono una due giorni ad altissima tensione. A Tamar Park manifestazione pro-Pechino promossa da Safeguard Hong Kong Alliance.

RUSSIA: ESPOSTI ALLE RADIAZIONI I FERITI NELL'INCIDENTE DEL MISSILE

I medici di Arkhangelsk: li hanno portati avvolti nella plastica, erano radioattivi.

SUDAN: FIRMATO L'ACCORDO TRA MILITARI E OPPOSIZIONE

La "dichiarazione costituzionale" apre la strada a una transizione verso il governo civile. Slitta al 19 agosto il processo per corruzione contro l'ex presidente Omar al-Bashir.

TURISTA FRANCESE DISPERSO IN CILENTO, APPELLO DELLA MADRE

Dal 9 agosto non si hanno notizie di Simon Gautier, studente di 27 anni. La madre: chiedo aiuto voglio ritrovarlo vivo.

MORTI I DUE FRATELLI INGHIOTTITI DAL LARGO D'ISEO

I ragazzi pakistani di 16 e 17 anni erano stati recuperati in gravi condizioni nel Bergamasco, salvo un terzo fratello.

