Le notizie del giorno (ore 11,30)

OPEN ARMS: PER LA GUARDIA COSTIERA NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLO SBARCO, SALVINI: "IO NON MOLLO"

Sedicesima notte a bordo della nave per 134 migranti. L'Ong catalana: incubo causato da mancanza di volontà politica. Il ministro dell'Interno: vergogna, giocate una battaglia politica sulla pelle degli immigrati. La Procura di Agrigento ha acquisito la comunicazione con cui il Centro di ricerca e soccorso in mare comunica al governo che è tutto predisposto per portare le persone a terra.

CRISI: M5S: "SALVINI HA PROVATO A FREGARCI E SI È FREGATO DA SÉ"

Il Blog pentastellato: ha scelto Silvio ma anche lui lo ha snobbato. Calderoli: "Non vedo margini per un ripensamento, all'80% si vota". Calenda: se il Pd apre a M5s, faccio un nuovo partito alternativo ai dem. Smentita l'ipotesi di un nuovo esecutivo gialloverde con Di Maio premier.

MANDATO USA PER LA CONFISCA DELLA PETROLIERA IRANIANA RILASCIATA A GIBILTERRA

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha chiesto il sequestro del petrolio e del denaro a bordo, "violato embargo alla Siria".

NUOVO WEEKEND DI PROTESTE A HONG KONG, INSEGNANTI IN PIAZZA

Corteo sotto la pioggia, timori per la possibilità di scontri.

MORTI I DUE FRATELLI INGHIOTTITI DAL LARGO D'ISEO

I ragazzi pakistani di 16 e 17 anni erano stati recuperati in gravi condizioni a Tavernole, nel Bergamasco.

CGIA, 6.500 AZIENDE ARTIGIANE IN MENO IN SEI MESI

Crisi da Nord a Sud per calo dei consumi e tasse, numeri in crescita solo in Trentino-Alto Adige.

CICLISMO IN LUTTO PER FELICE GIMONDI, IL GRANDE RIVALE DI MERCKX

L'ex campione italiano è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre,

ADDIO A PETER FONDA, IL PROTAGONISTA DI "EASY RIDER"

L'attore 79enne è deceduto a Los Angeles. Fratello di Jane Fonda e figlio di Henry, con il 'road movie' del 1969 segnò una generazione.

UNA PALLA DI FUOCO ILLUMINA IL CIELO DELLA SARDEGNA. "METEORITE FINITO IN MARE"

L'avvistamento nella notte, per gli astronomi il frammento potrebbe essere caduto tra l'isola e le Baleari.

