Le notizie del giorno (ore 09, 30 )

BCE: RISCHIO RECESSIONE? REHN "A SETTEMBRE PRONTI A USARE IL BAZOOKA"

Il governatore della Banca centrale finlandese, membro del board dell'Eurotower, fa sapere al Wsj che sono pronte misure di stimolo all'economia. Trump smorza i toni sui dazi: i negoziati con Pechino sono in piedi. Il Giappone supera la Cina come primo detentore del debito Usa. Effetto positivo sulle Borse. Le europee aprono in rialzo, Milano +0,31%. Piu' cauta Tokyo, chiude piatta. Spread in discesa a 204 punti, minimo record dei Bund.

CRISI: I PARTITI INDECISI, NON SI VEDE L'USCITA

Salvini e la soluzione dei ministri del Si': "Con M5s è finita? Vedremo. Se qualcuno vuole dialogare, il mio telefonino è sempre acceso". Ma ribadisce: "Se non c'e' un governo che governa al voto in ottobre". Di Maio per ora chiude: "Si è pentito, ma la frittata è fatta". Il Pd in bilico tra urne e intesa con i 5 stelle. Scontro epistolare tra Conte e il leader della Lega: "Sleale collaborazione", "Dice bugie".

NORDCOREA LANCIA ALTRI 2 MISSILI, STOP AI COLLOQUI CON SEUL

I vettori, ancora non identificati, sono caduti in mare dopo un volo di 230 km. Sesto test in meno di un mese. Pyongyang irritata per le esercitazioni militari del Sud con gli Usa: non abbiamo piu' niente da discutere.

HONG KONG: POLIZIA, NON USEREMO LA FORZA SE LE PROTESTE NON SONO VIOLENTE

Rassicurazione delle forze di sicurezza dopo le preoccupazioni espresse da Trump su una possibile "repressione".

IRAN: TRUMP, VUOLE NUOVO ACCORDO SUL NUCLEARE PERCHÉ LE SANZIONI FRENANO L'ECONOMIA

Il presidente americano si dice sicuro della volontà di Teheran di trattare e rivendica l'efficacia dell'embargo. Il premier di Gibilterra dà il via libera alla petroliera iraniana dissequestrata: può partire quando vuole.

USA: TRUMP VUOLE UNA FINESTRA SULL'ARTICO, "COMPRIAMO LA GROENLANDIA"

Wsj: il presidente ha chiesto al suo staff di studiare la fattibilità dell'acquisizione dell'enorme isola dalla Danimarca. Ci aveva già provato Truman senza riuscirvi.

USA: SPARATORIA VICINO ALL'UNIVERSITA' DELL'ALABAMA, 2 MORTI

Ferite altre quattro persone. Ancora da chiarire il contesto dell'episodio e se ci siano arresti.

MIGRANTI: DALL'OPEN ARMS SBARCANO I MALATI, ALTRI 4 SCESI A LAMPEDUSA

Ieri erano state autorizzate a lasciare la nave della ong spagnola 5 persone per motivi sanitari. Resta lo stallo per tutti gli altri mentre prosegue il braccio di ferro politico: Trenta e Toninelli non firmano il divieto, Salvini tiene il punto.

ZIO E NIPOTE UCCISI PER UN PARCHEGGIO, FERMATO IL KILLER

Dopo il duplice omicidio ieri sera a Ucria, piccolo centro del Messinese, il sospettato si era barricato in casa.



