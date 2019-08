Le notizie del giorno (ore 15,30)

ILIYA PITALEV / SPUTNIK Giuseppe Conte

CRISI, È SCONTRO TOTALE TRA CONTE E SALVINI

In una dura lettera il premier prende spunto dal caso della nave ong Open Arms, ma le parole suonano come un riferimento alla coabitazione nel governo tra Lega e M5s: "Inaccettabile sleale collaborazione, strappi istituzionali per la tua foga, la politica non e' potere ma un'enorme responsabilità". Il ministro dell'Interno replica: "Non gli ho mai detto di voler staccare la spina, dice bugie e poi parla di realtà. Se qualcuno vuole il Pd al Viminale lo dica. Finita con i 5 stelle? Vedremo. Se il governo non governa al voto in ottobre".

MIGRANTI: LA OPEN ARMS DAVANTI A LAMPEDUSA, SALVINI "TRENTA E TONINELLI CAMBIANO ROTTA PER L'ACCORDO M5S-PD"

La nave all'alba è arrivata davanti all'isola ma non ha il permesso di entrare in porto. I due ministri 5 stelle non firmano il divieto del Viminale e anche Conte scende in campo. Salvini: confesso, ho l'ossessione di fermare i trafficanti.

INDIA E PAKISTAN APRONO LE OSTILITÀ SUL KASHMIR: SI SPARA AL CONFINE, 8 MORTI

Primo scontro a fuoco tra i militari delle due potenze nucleari alla frontiera della regione contesa. Morti tre soldati pakistani e cinque indiani.

RECESSIONE: ALTRO SEGNALE D'ALLARME, CALA LA PRODUZIONE USA MA CRESCONO LE VENDITE AL DETTAGLIO

A luglio -0,2%, un dato che smentisce la previsione di 0,1% degli analisti. La Cina: contromisure se scattano nuove tariffe Usa dal primo settembre. Preoccupazione dei mercati. Francoforte e Londra negative, Parigi fa lo yo-yo sulla parita'. Milano chiusa. Wall Street apre positiva dopo il tonfo di ieri, trainata dai buoni dati sulle vendite al dettaglio. Male Tokyo (-1,21%), bene le piazze cinesi.

HONG KONG, TRUMP PROPONE UN SUMMIT A XI JINPING

Il presidente Usa blandisce il collega cinese: è un grande leader e può risolvere umanamente il problema, l'accordo commerciale puo' attendere. Migliaia di uomini della polizia militare cinese hanno sfilato in uno stadio a Shenzen, al confine con l'ex colonia.

IN ITALIA CALANO OMICIDI, RAPINE E FURTI, PIÙ VITTIME SULLE STRADE

Il bilancio del Viminale per l'ultimo anno: -14% di persone uccise volontariamente. Diminuiscono gli incidenti stradali (-2,8%) ma il numero dei morti aumenta del 6%.

L'ORSO M49 FA LA GITA DI FERRAGOSTO, SUE ORME VERSO BOLZANO

Avvistate le tracce del plantigrado, che sembra dirigersi in Alto Adige lasciando la zona della Marzola.

MANAGER MORTO IN CROAZIA, ARRESTATI L'ARMATORE E LO SKIPPER DELLO YACHT

Il motore installato senza seguire le norme di sicurezza avrebbe emesso il monossido di carbonio che ha ucciso Eugenio Vinci.

UN MAGNATE TAIWANESE NELLA NBA, IL CO-FONDATORE DI ALIBABA SI COMPRA I BROOKLYN NETS A UN PREZZO DA RECORD

Joseph Tsai acquista a 2,35 miliardi di dollari, prezzo più alto mai pagato per un club professionistico.

