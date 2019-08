Le notizie del giorno (ore 15,30)

ALBERTO PIZZOLI / AFP Commemorazione ponte Morandi

LO SPETTRO DELLA RECESSIONE AFFOSSA LE BORSE, CAMPANELLI D'ALLARME NEGLI USA E IN GERMANIA

Negli Stati Uniti preoccupa l'inversione della curva dei tassi: il rendimento dei Treasuries a 10 anni e' sceso sotto quello dei titoli a due anni per la prima volta dal 2008. È uno dei segnali premonitori di un forte rallentamento dell'economia. Si inverte la curva dei rendimenti anche per i titoli britannici. In Germania il Pil va giù dello 0,1% nel secondo trimestre: preoccupazioni per l'export italiano. Nella zona euro crolla la produzione industriale a giugno, -1,6%. Milano perde oltre il 2%, ma lo spread cala a 218 grazie al Bund in forte calo. In Cina l'industria cresce solo del 4,8%, il dato peggiore da 17 anni.

BANKITALIA: DEBITO PUBBLICO RECORD, RAGGIUNTA QUOTA 2.386 MILIARDI

Il dato riferito a giugno. In sei mesi entrate tributarie in aumento del 2,4%.

SALVINI: IL 20 SFIDUCEREMO CONTE, NO A GIOCHINI DI PALAZZO

Il vicepremier: le elezioni sono la via maestra, non è vero che provocheranno l'aumento dell'Iva. Giorgetti: il voto sarebbe stato più facile se si fosse andati prima alla crisi. Garavaglia riapre lo scontro sul reddito: il 70% di chi lo chiede non ne ha diritto. M5s: è la più grande cretinata mai sentita. Confronto nel Pd sull'ipotesi di alleanza con i pentastellati. Delrio apre: pronti a un patto di largo respiro. Ma Zingaretti lascia la porta aperta alle urne.

PONTE MORANDI UN ANNO DOPO: MATTARELLA "IN GIOCO IL PRESTIGIO DEL PAESE", IL PM "IL PONTE POTEVA RESTARE APERTO?"

Il capo dello Stato accolto dagli applausi alla commemorazione della tragedia che provocò 43 vittime. Di Maio: via la concessione ad Autostrade, non capisco perché la Lega si opponga. Conte: simbolo di rinascita e speranza per il Paese. Il procuratore Cozzi: le indagini finiranno a inizio 2020, vogliamo capire se doveva essere chiuso. Allontanati dalla cerimonia i vertici di Autostrade su richiesta di alcuni familiari delle vittime.

HONG KONG: PECHINO AVVERTE, "QUELLE PROTESTE SONO ATTI DI TERRORISMO"

Monito dopo le manifestazioni all'aeroporto che hanno bloccato i voli per diverse ore. Alto diplomatico del Partito comunista incontra Mike Pompeo a New York. I media cinesi invocano azioni dure da parte del governo. La Cathay Pacific licenzia due piloti 'ribelli'.

RUSSIA: RADIAZIONI 16 VOLTE OLTRE LA NORMA NELLA ZONA DELL'ESPLOSIONE

A riferirlo il servizio meteo russo Rosgidromet dopo l'incidente che ha causato 5 vittime.

SCOPERTI I RESTI DI UN PINGUINO GIGANTE, ALTO COME UN UOMO

Rinvenute in Nuova Zelanda le ossa fossilizzate dell'animale vissuto 60 milioni di anni fa.



