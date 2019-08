Le notizie del giorno (ore 9,30)

ALBERTO PIZZOLI / AFP Genova, agosto 2019

LA CRISI SI SPOSTA A GENOVA, LEADER DI PARTITO ALLA COMMEMORAZIONE DEL CROLLO DEL PONTE

Il presidente della Repubblica e le alte cariche di governo nella città della Lanterna. Ci sono anche i vertici di Autostrade. Salvini: il rischio di inciucio c'è ma faremo di tutto per evitarlo. Delrio apre a M5s: pronti a un patto di largo respiro. Ma il segretario Zingaretti lascia la porta aperta alle elezioni.

LA LOCOMOTIVA TEDESCA ARRANCA, IN FRENATA LA PRODUZIONE CINESE

In Germania il Pil nel secondo trimestre va giù dello 0,1%. In Cina l'industria cresce solo del 4,8%, il dato peggiore da 17 anni. Borse europee nervose, Milano apre a -0,11%. Spread in calo a 220 punti.

HONG KONG: PECHINO AVVERTE, "QUELLE POTESTE SONO ATTI DI TERRORISMO"

Monito dopo le manifestazioni all'aeroporto che hanno bloccato i voli per diverse ore. Alto diplomatico del Partito comunista incontra Mike Pompeo a New York. I media cinesi invocano azioni dure da parte del governo.

FS: TRENITALIA UK E FIRSTGROUP SI AGGIUDICANO GARA PER WEST COAST INGLESE

Gestiranno il 'franchise' ferroviario fino al 2031. I servizi InterCity da Londra a Edimburgo/Glasgow trasportano ogni anno 39 milioni di passeggeri.

RUSSIA: RADIAZIONI 16 VOLTE OLTRE LA NORMA NELLA ZONA DELL'ESPLOSIONE

A riferirlo il servizio meteo russo Rosgidromet dopo l'incidente che ha causato 5 vittime.

VIOLENTATA DAL BRANCO PER 10 ANNI, 5 ARRESTI NEL COSENTINO

Sono accusati di violenza sessuale ed estorsione.

