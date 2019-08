Le notizie del giorno (ore 11,30)

MANAN VATSYAYANA / AFP Le proteste aeroporto di Hong Kong

GOVERNO ISTITUZIONALE O VOTO? RENZI SPACCA IL PD, CASELLATI: "SE MANCA ACCORDO IN CAPIGRUPPO DECIDE L'AULA"

L'ex segretario pensa a una nuova maggioranza con M5s e le altre forze interessate ad allontanare le elezioni. Rosato chiede che si esprimano i gruppi parlamentari: una conta sancirebbe una divisione netta all'interno del partito, preambolo della scissione. La presidente del Senato ricorda il regolamento: non fisso io il calendario, ma va convocato il plenum di Palazzo Madama. Riunita l'assemblea dei gruppi pentastellati. Buffagni frena sull'intesa con i dem: meglio il voto subito.

SALVINI RIFONDA IL CENTRODESTRA PER ACCELERARE LE URNE: "AL VOTO CON BERLUSCONI E MELONI"

Il leader della Lega: "Nelle prossime ore incontro per proporre un patto, l'Italia del si' contro l'Italia del no". L'orizzonte potrebbe essere anche più ampio: "È il momento di includere, non tutti i grillini sono come Di Maio e Di Battista".

HONG KONG: MANIFESTANTI INVADONO L'AEROPORTO, CANCELLATI TUTTI I VOLI. PECHINO: "LE PROTESTE VIOLENTE SONO TERRORISMO"

Cinquemila dimostranti invadono il terminal degli arrivi, lo scalo chiuso per l'intera giornata. Pechino: "I manifestanti usano strumenti pericolosi per attaccare i poliziotti, è un grave crimine violento". La compagnia aerea Cathay licenzia chi aderisce alle manifestazioni.

LA BORSA DI MILANO SI SPEGNE E VA IN PARITÀ, SPREAD IN CALO

Piazza Affari apre a +0,61% la prima seduta dopo la conferma del rating di Fitch, poi rallenta. Lo spread ripiega, è attorno ai 236 punti. Bene anche gli altri mercati europei. Tokyo chiusa.

GUATEMALA, IL CONSERVATORE GIAMMATTEI ELETTO PRESIDENTE AL QUARTO TENTATIVO

La social-democratica Sandra Torres riconosce la sconfitta.

SOLO E NON SORVEGLIATO, GIALLO SU SUICIDIO EPSTEIN

Il finanziere che si è impiccato nella cella del carcere federale di Manhattan, doveva essere controllato ogni 30 minuti ma la notte del suicidio la procedura non sarebbe stata seguita.

OGGI IL PICCO DEL CALDO AFRICANO, RINFRESCA PER FERRAGOSTO

Ultimo giorno di temperature record ed elevato tasso di umidità: attese punte di 41 gradi. Da domani temperature in calo anche di 10 gradi.

