Le notizie del giorno (ore 9,30)

Alessandro Serrano' / AGF Matteo Renzi

SI MUOVE IL PARTITO DEL NON VOTO, SEGNALI INCROCIATI PD-M5S

Dopo la presa di posizione di Beppe Grillo che ieri ha detto no a elezioni subito, si moltiplicano le aperture dei pentastellati a un patto con il Pd per approvare il taglio dei parlamentari e fare nascere poi un nuovo esecutivo che faccia la manovra. Esce allo scoperto Renzi: "Una follia votare, governo istituzionale anche con i 5 stelle". Domani il passaggio decisivo in Conferenza dei capigruppo al Senato.

SALVINI: GLI INCIUCI NON FERMERANNO LA VOGLIA DEGLI ITALIANI DI UN GOVERNO FORTE

Il leader della Lega risponde su Twitter: niente giochetti di palazzo o governo di scopo, per l'Italia del sì serve un esecutivo chiaro e libero. Giorgetti: in Parlamento voleranno gli stracci.

M.O.: SCONTRI TRA PALESTINESI E POLIZIA A GERUSALEMME

Disordini sulla Spianata delle Moschee nel giorno della festa islamica del sacrificio. Palestinese spara contro i soldati al confine di Gaza, ucciso dai militari.

LIBIA: REGGE LA BREVE TREGUA, FINIRÀ DOMANI

La cessazione delle ostilità accettata da Haftar e Serraj per la festa musulmana di Aid al-Adha. Si aggrava il bilancio dell'autobomba a Bengasi, morto un terzo dipendente delle Nazioni Unite.

SUICIDIO EPSTEIN, INDAGANO FBI E DIPARTIMENTO GIUSTIZIA

Il miliardario ex amico di Trump e Clinton accusato di abusi sessuali su decine di minorenni si è impiccato nella sua cella di New York. De Blasio: una morte troppo conveniente.

IL CICLONE LEKIMA SFERZA LA REGIONE DI SHANGHAI, ALMENO 28 MORTI

Venti dispersi. Evacuato un milione di persone mentre la tempesta si dirige verso la metropoli. Cancellati 300 voli.

PONTE DI FERRAGOSTO BOLLENTE, TERMOMETRO A 40 GRADI

Oggi bollino rosso a Roma, Campobasso, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Rieti.

