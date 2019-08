Le notizie del giorno (ore 13,30)

ALBERTO PIZZOLI / AFP Matteo Salvini

SALVINI: FISSARE SUBITO LA DATA DEL VOTO, ACCORDO RENZI-DI MAIO SAREBBE TRAGICO

Il leader della Lega in pressing per accelerare i tempi e scongiurare "l'inciucio" tra M5s e Pd: una maggioranza alternativa sarebbe un insulto agli italiani, il Parlamento si esprima prima di Ferragosto. I giochi saranno piu' chiari dopo le riunioni delle Conferenze dei capigruppo del Senato, lunedi', e della Camera, martedì. Renzi: M5s? Non faccio accordicchi segreti.

DI MAIO: PRIMA IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, POI CONTE ALLE CAMERE

Il capo dei 5 stelle: appello a tutte le forze politiche, stamattina inizieremo a raccogliere le firme tra deputati e senatori per chiedere la calendarizzazione d'emergenza della riforma. Stoccata alla Lega: ha aperto la crisi per tornare a difendere gli interessi delle lobby. E rassicura il movimento: siamo più uniti che mai.

ELEZIONI ANTICIPATE, LA LEGA PIGLIATUTTO NEL RISIKO DEI COLLEGI

Simulazioni di AI/YouTrend sul voto negli uninominali: alleato col vecchio centrodestra o solo con la Meloni, Salvini farebbe

il pieno. Solo nell'ipotesi di corsa solitaria sarebbero contendibili alcuni collegi del Sud.

LA CRISI NON CAMBIA IL RATING DI FITCH, "LE ELEZIONI FANNO BENE ALL'ITALIA"

Resta immutato il giudizio dell'agenzia americana sul debito italiano: confermata la tripla B e l'outlook negativo. Attesa per la riapertura dei mercati lunedi', dopo la giornata nera di ieri a Piazza Affari e la risalita dello spread a 240 punti.

PAPA FRANCESCO CAMBIA LO IOR, NUOVO STATUTO "ADEGUATO AI TEMPI"

Fissate nuove regole per la banca del Vaticano: deve gestire i beni donati per opere di carità. I revisori dei conti saranno esterni, i dipendenti vincolati all'esclusiva.

NORDCOREA: ALTRI DUE MISSILI NEL MAR DEL GIAPPONE DOPO LA LETTERA DI KIM A TRUMP

Quinto round di lanci di vettori a corto raggio in quindici giorni. Il dittatore di Pyongyang esprime al presidente americano la sua irritazione per le esercitazioni militari congiunte tra Usa e Corea del Sud.

OPEN ARMS SALVA ALTRI 39 MIGRANTI, ORA A BORDO 160 IN ATTESA DI SBARCO

La nave della ong spagnola effettua un nuovo salvataggio mentre continua a incrociare nel Mediterraneo senza un approdo, e sostiene che Malta sarebbe disposta ad accogliere solo gli ultimi 39 profughi ma non i 121 salvati in precedenza.

INIZIA IL WEEKEND PIÙ CALDO DELL'ANNO, PUNTE DI 40 GRADI

Domenica bollino rosso a Roma, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti.

