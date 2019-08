Le notizie del giorno (ore 19,30)

SI PREPARA LA CRISI: MATTARELLA VEDE CONTE E POI CONVOCA FICO

Il presidente rientra da Castelporziano per un incontro con il premier che fonti parlamentari tentano di derubricare a "normale colloquio". Ma poi sale al Colle il presidente della Camera: sul tavolo la possibilità di riconvocare Montecitorio se si rendesse necessario.

RIMPASTO O CRISI? LUNGO FACCIA A FACCIA TRA SALVINI E CONTE

Il colloquio a Palazzo Chigi nel momento in cui al Colle Mattarella incontrava Fico. La Lega: l'unica alternativa a questo esecutivo sono le elezioni. Attesa per il comizio del leader del Carroccio alle 21 a Pescara.

L'ATTESA DEI MERCATI: DOMANI ASTA DEI BOT E RATING DI FITCH

Il Tesoro deve collocare titoli a un anno per 6,5 miliardi: occhi sullo spread, che ha chiuso oggi in rialzo a 209,5 punti. Domani sera la valutazione dell'agenzia americana sul debito sovrano dell'Italia.

SICUREZZA BIS: MATTARELLA FIRMA MA CHIEDE MODIFICHE, "RILEVANTI PERPLESSITÀ"

Tra i punti critici segnalati dal presidente, le maximulte e la confisca immediata per le navi delle ong.

TRUMP TORNA ALL'ATTACCO DELLA FED: "NON AIUTA L'ECONOMIA", WALL STREET APPREZZA E RISALE

Il presidente sollecita ancora un taglio dei tassi: il dollaro forte nuoce alle nostre aziende. Il Dow Jones, che aveva aperto in positivo, consolida il rialzo. Bce: la crescita dell'eurozona frena, pronti ad agire.

GERMANIA: ECONOMIA E VOTO LOCALE, SI TEME AUTUNNO DI FUOCO

Per il terzo mese consecutivo produzione in calo, -5,2% sull'anno. Gli analisti preoccupati anche dalle prossime elezioni in tre Land: la GroKo della Merkel potrebbe subire

una sconfitta che indebolirebbe il governo.

MORTO IL PRESIDENTE DI UNICREDIT FABRIZIO SACCOMANNI

L'economista fu ministro del Tesoro nel governo Letta.

KASHMIR: MODI ACCUSA IL PAKISTAN, USAVA LA REGIONE PER IL TERRORISMO

Il premier indiano parla alla nazione e accusa Islamabad: revocata l'autonomia per motivi di sicurezza. Il governo pakistano sopprime l'unico treno per l'India.

ULTRÀ UCCISO, AL KILLER SI E' INCEPPATA LA PISTOLA

Gli inquirenti ipotizzano che con 'Diabolik' il sicario dovesse uccidere anche il suo guardaspalle cubano, riuscito a fuggire e ancora ricercato.

ALLARME ONU SUL CLIMA: IL CAMBIAMENTO AUMENTERÀ FAME E MIGRAZIONI

Rapporto delle Nazioni Unite: l'uso del suo non e' piu' sostenibile, ridurre il consumo di carni e latticini.

WEEKEND BOLLENTE SULL'ITALIA, PICCHI DI 40 GRADI

Anticiclone africano fa schizzare le temperature da Nord a Sud



