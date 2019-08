Le notizie del giorno (ore 23,30)

Agf Matteo Salvini al Senato

CRISI: SALVINI ACCELERA "NON SONO PER LE MEZZE MISURE, LUNEDI' HO UN APPUNTAMENTO"

Il leader leghista, che ha visto Conte, potrebbe incontrare il Presidente Mattarella. "Non mi interessano poltrone. Se non si fanno le cose la parola torna al popolo". Tensione alle stelle dopo che al Senato passano le mozioni a favore della Torino-Lione e M5s vota da solo per il no. Pd: Conte salga subito al Quirinale e si dimetta. Tra i dem polemiche per la mancata uscita dall'Aula. FdI: situazione surreale, capo 5 Stelle lasci.

M5S: RINVIATA L'ASSEMBLEA DEI GRUPPI PARLAMENTARI CON DI MAIO

Il fronte contrario alla Torino-Lione accusa: il Movimento doveva muoversi prima ma non l'ha fatto, continueremo la nostra battaglia. Grillo fa il pompiere: non avere i numeri in Parlamento non e' tradire. Poi attacca il leader storico dei No Tav Perino: l'ho sopravvalutato.

ELEZIONI ANTICIPATE? TRE SCENARI, SALVINI VINCE SEMPRE

Proiezione di AGI/YouTrend sui seggi in Parlamento: per la Lega c'e' comunque una maggioranza, che puo' arrivare ai 2/3.

GUERRA DI DAZI E VALUTE: TRUMP INCALZA LA FED "TAGLI I TASSI DI PIÙ E PIÙ VELOCEMENTE"

Il presidente Usa: sono troppo orgogliosi per darmi ragione, basta con questa ridicola stretta. La Banca centrale cinese stabilizza lo yuan, India e Nuova Zelanda riducono il costo del denaro. Piazze asiatiche ancora in 'rosso', l'Europa resta cauta. Milano l'unica a chiudere in negativo, -0,45%. Crescono le scorte Usa di petrolio, il greggio crolla al Nymex.

GERMANIA: IFO, IL CALO DELLA PRODUZIONE MINACCIA L'EUROZONA

L'Istituto che elabora l'indice di fiducia delle imprese dice all'AGI: se non riparte l'industria tedesca ricadute negative per tutti i Paesi dell'area Euro.

POLVERIERA KASHMIR, IL PAKISTAN CHIUDE I CANALI CON L'INDIA

Islamabad espelle l'ambasciatore indiano, annuncia il richiamo del proprio da Delhi e interrompe le relazioni commerciali.

RIFORMA SPORT: CIO, IL GOVERNO CI INCONTRI E DIALOGHIAMO

Ferriani, uno dei tre membri italiani del Comitato olimpico, all'AGI: abbassare i toni per risolvere il problema.

LEUCEMIE, ARRIVA IN ITALIA LA NUOVA CURA CON I LINFOCITI

L'Aifa autorizza la prima terapia basata sui linfociti T "ingegnerizzati". Sara' rimborsabile. L'Istituto superiore della Sanità intanto 'assolve' i telefonini. "non aumentano il rischio di cancro".

TRAVOLTI FUORI DALLA DISCOTECA: L'INVESTITORE AI DOMICILIARI "NON VOLEVA UCCIDERE"

Omicidio stradale, non volontario: "Mi ha preso il panico".

UCCISO AL PARCO 'DIABOLIK', ULTRA' DELLA LAZIO GIA' COINVOLTO IN UN'INCHIESTA SUL NARCOTRAFFICO

Fabrizio Piscitelli vittima di una vera e propria esecuzione. E' stato colpito alla spalle con un solo proiettile in testa.

