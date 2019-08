Le notizie del giorno (ore 19,30)

(Afp) Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Salvini

GOVERNO: SOFFIA IL VENTO DELLA CRISI, SALVINI DA CONTE A PALAZZO CHIGI

Al Senato passano le mozioni a favore della Torino-Lione, M5s vota da solo per il no e la tensione sale. La Lega avverte che "ci saranno conseguenze", il leader annulla i comizi del pomeriggio: parlerà alle 21 a Sabaudia. Pd: Conte salga subito al Quirinale e si dimetta. Tra i dem polemiche per la mancata uscita dall'Aula. FdI: situazione surreale, il capo dei 5 Stelle lasci.

M5S: STASERA ASSEMBLEA DEI GRUPPI CON DI MAIO, "MA NON SI PARLA DEL GOVERNO"

Il fronte contrario alla Torino-Lione accusa: il Movimento doveva muoversi prima ma non l'ha fatto, continueremo la nostra battaglia. Grillo fa il pompiere: non avere i numeri in Parlamento non è tradire. Poi attacca il leader storico dei No Tav Perino: l'ho sopravvalutato.

ELEZIONI ANTICIPATE? TRE SCENARI, SALVINI VINCE SEMPRE

Proiezione di AGI/YouTrend sui seggi in Parlamento: per la Lega c'è comunque una maggioranza, che puo' arrivare ai 2/3.

GUERRA DI DAZI E VALUTE: TRUMP INCALZA LA FED "TAGLI I TASSI DI PIU' E PIU' VELOCEMENTE"

Il presidente Usa: sono troppo orgogliosi per darmi ragione, basta con questa ridicola stretta. La Banca centrale cinese stabilizza lo yuan, India e Nuova Zelanda riducono il costo del denaro. Piazze asiatiche ancora in 'rosso', l'Europa resta cauta. Milano l'unica a chiudere in negativo, -0,45%. Crescono le scorte Usa di petrolio, il greggio crolla al Nymex.

GERMANIA: IFO, IL CALO DELLA PRODUZIONE MINACCIA L'EUROZONA

L'Istituto che elabora l'indice di fiducia delle imprese dice all'AGI: se non riparte l'industria tedesca ricadute negative per tutti i Paesi dell'area Euro.

POLVERIERA KASHMIR, IL PAKISTAN CHIUDE I CANALI CON L'INDIA

Islamabad espelle l'ambasciatore indiano, annuncia il richiamo del proprio da Delhi e interrompe le relazioni commerciali.

ARCELORMITTAL RICORRE AL TAR SULL'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

L'azienda: ricorso cautelativo contro il decreto per il riesame dell'Aia.

RIFORMA SPORT: CIO, IL GOVERNO CI INCONTRI E DIALOGHIAMO

Ferriani, uno dei tre membri italiani del Comitato olimpico, all'AGI: abbassare i toni per risolvere il problema.

LEUCEMIE, ARRIVA IN ITALIA LA NUOVA CURA CON I LINFOCITI

L'Aifa autorizza la prima terapia basata sui linfociti T "ingegnerizzati". Sara' rimborsabile.

TUMORI: 'ASSOLTI' I TELEFONINI, "NON AUMENTANO IL RISCHIO"

L'Istituto superiore di Sanità: l'uso prolungato degli smartphone non correlato all'insorgere del cancro.

TRAVOLTI FUORI DALLA DISCOTECA: L'INVESTITORE AI DOMICILIARI "NON VOLEVA UCCIDERE"

Omicidio stradale, non volontario: "Mi ha preso il panico".



