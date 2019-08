Le notizie del giorno (ore 15,30)

Christian Minelli / NurPhoto Giuseppe Conte e Matteo Salvini

SALVINI RICEVE LE PARTI SOCIALI, "MANOVRA NON SIA GIOCO DELLE TRE CARTE"

Il leader della Lega insiste sul taglio delle tasse e lancia l'abolizione della Tasi: ruba un miliardo ai cittadini. E rivendica: al Viminale 46 sigle, partecipazione maggiore che a Palazzo Chigi. Attacco a M5s alla vigilia del voto in Senato sulle mozioni sulla Tav: "Se tutto e' bloccato parola agli italiani, Toninelli non è all'altezza"

APPROVATO IL DL CULTURA, PIÙ RISORSE PER IL MIBACT

Via libera definitivo al Senato con 139 sì. Nel decreto Bonisoli norme sul personale delle fondazioni liriche e per il sostegno a cinema e audiovisivo e Uefa Euro 2020.

GUERRA DI DAZI E VALUTE: LE BORSE ASIATICHE VEDONO NERO, L'EUROPA IN CAUTO RIALZO

Tokyo in negativo per il terzo giorno consecutivo e tutte le piazze asiatiche in rosso sulla scia della peggior seduta dell'anno ieri a Wall Street. Mercati europei positivi. Milano a +0,28%. Spread cala a 204 punti.

ACCORDO AL MISE PER LA PERNIGOTTI, CONTINUA LA PRODUZIONE

Resta in attività lo stabilimento di Novi Ligure, nessun esubero tra i 90 lavoratori.

IL CIO CONTRO LA RIFORMA DELLO SPORT "VA CAMBIATA", LA MAGGIORANZA "QUESTIONE SUPERATA"

Lettera del Comitato olimpico internazionale a Malagò: il Coni potrebbe essere sospeso. Fonti della maggioranza: nel testo già risolti i problemi posti.

FONDI LEGA: BELSITO RICUSA I GIUDICI, SALTA LA SENTENZA IN CASSAZIONE

La mossa dell'ex tesoriere del Carroccio impedisce il verdetto conclusivo, ma va avanti il processo in cui e' imputato anche Umberto Bossi per truffa allo Stato.

CENTRI SOCIALI, ARRIVA LA RUSPA PER LO SGOMBERO A BOLOGNA

Intervento delle forze dell'ordine per liberare l'area dell'ex mercato ortofrutticolo ed eseguire lo sfratto ordinato dal Comune. Salvini: effetto dei dl Sicurezza. Pd: uno show.

CASSONETTO GETTATO SULLA SPIAGGIA, MINORENNE CONFESSA "CREDEVO FINISSE IN MARE"

Il diciassettenne individuato grazie a oltre 40 testimonianze. La bravata dopo una notte in discoteca ha ridotto in fin di vita un bambino francese di 12 anni che dormiva in tenda.

TIR TRAVOLGE CANTIERE SULLA A14, MORTI DUE OPERAI

La tragedia lungo lo stesso tratto di Bologna dove esplose un'autocisterna.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.