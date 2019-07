Le notizie del giorno (ore 19,30)

CARABINIERE UCCISO "AVEVA DIMENTICATO LA PISTOLA", MONITO USA "GARANTIRE PROCESSO EQUO E TRATTAMENTO UMANO IN CARCERE"

La nota del Dipartimento di Stato dopo la foto che ritraeva uno degli arrestati ammanettato e bendato. Intanto emerge che il vice brigadiere Cerciello era in servizio ma aveva con sè solo le manette. Il comandante dell'Arma Gargaro: "Varriale non poteva sparare a un soggetto in fuga, altrimenti sarebbe stato lui indagato". Il procuratore Pristipino: alcuni aspetti della vicenda vanno ancora approfonditi.

BORIS JOHNSON AVVERTE L'UE, COMPROMESSO O SARÁ 'NO DEAL'

Il nuovo premier britannico ribadisce che Londra vuole una modifica dell'accordo: "Ora tocca a Bruxelles".

LIBIA: ANCORA RAID AEREI SU TRIPOLI, SALVINI CHIAMA BASHAGHA

Il ministro dell'Interno al suo omologo: chi alimenta la guerra odia l'Italia e l'Europa. Serraj: la guerra finirà quando Haftar sarà sconfitto.

IL MONITO DI TRUMP ALLA CINA SUI DAZI DEPRIME LE BORSE, MILANO PERDE IL 2%

Il presidente Usa avverte Pechino: non aspetti il 2020, se vince un democratico rischiano di non avere alcun accordo. Spread in risalita, supera quota 200 e poi ripiega a 198.

MAXI-SCONTRO FRA TRE TIR VICINO A BOLOGNA, CHIUSO UN TRATTO DELLA A14

Due mezzi hanno preso fuoco, un autista è morto carbonizzato e un altro è rimasto ferito. L'incidente a Borgo Panigale, vicino al punto in cui un anno fa era esploso un camion.

BIOETICA: IL COMITATO NAZIONALE 'APRE' AL SUICIDIO ASSISTITO "È DIVERSO DALL'EUTANASIA"

Il parere legato al caso di Dj Fabo e al ruolo del radicale Marco Cappato che commenta: "Il Comitato ha il coraggio, il Parlamento no". D'Avack: esigenza di fare chiarezza.

OMICIDIO MOLLICONE: "SERENA FU UCCISA NELLA CASERMA DEI CARABINIERI", CHIESTO IL PROCESSO PER 5 INDAGATI

Per la morte della tredicenne di Arce, in Ciociaria, il pm punta il dito contro l'ex maresciallo dei carabinieri di Arce Franco Mottola, la moglie Anna e il figlio Marco, e il maresciallo Quatrale per concorso in omicidio.

AL VIA A LONDRA LA BATTAGLIA LEGALE TRA L'EMIRO DI DUBAI E LA CONSORTE FUGGITA CON I DUE FIGLI

In tribunale la principessa Haya bin Al Hussein ha chiesto la custodia dei piccoli di 7 e 11 anni.

IL DECRETO SALVA CONTI È LEGGE, SI SONO ASTENUTI FI E LEU

Alla Camera approvato con 277 sì, 130 no e 99 astenuti il provvedimento che congela preventivamente 1,5 miliardi di spese dei ministeri.

DOPPIO ATTENTATO NEL NUORESE, COLPITA UNA SEDE PD E L'AUTO DEL SINDACO DI CARDEDU: ZINGARETTI "BASTA AVVELENARE I POZZI"

Forte esplosione, intorno alle 2, a Dorgali. Devastati i locali dem. Nessun ferito. Altro episodio inquietante circa un'ora dopo: data alle fiamme la macchina di Matteo Piras

(Lista civica), parcheggiata sotto la sua abitazione.

