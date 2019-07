Le notizie del giorno (ore 15,30)

Afp Hassan Rohani

FERROVIE IN TILT PER UN INCENDIO DOLOSO SULLA TRATTA FIRENZE-ROMA, TONINELLI "SALVINI TROVI I COLPEVOLI"

Il ministro dell'Interno: se confermata la pista anarchica verificheremo i collegamenti con i no tav. Un commento sul sito finimondo.org rafforza l'ipotesi del sabotaggio. Di Maio: non strumentalizzare il caos treni per fare il tifo per la Torino-Lione. In tutto cancellati 25 treni dell'alta velocita'. Ripresa la circolazione a Termini ma ritardi fino a 3 ore e mezza. Italo: rimborsi o cambi date gratis.

ROBERTO FORMIGONI ESCE DAL CARCERE, CONCESSI I DOMICILIARI

L'ex governatore deve scontare cinque anni e 10 mesi per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Maugeri e San Raffaele.

FRANCESCHINI APRE AL M5S, ZINGARETTI "GOVERNO CON LORO NON E' NOSTRO OBIETTIVO"

L'ex segretario del Pd sollecita i pentastellati a "difendere insieme i valori fondamentali" messi in pericolo dalla Lega. Di Maio lo gela: diversi da quelli di Bibbiano. Il segretario dem: attacchi senza precedenti contro di noi. Faraone: non mi ritiro, epurato perche' ostacolo ad accordo con i 5 stelle.



UNICREDIT: ALLO STUDIO UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DA 10 MILA ESUBERI

Rivelazione di Bloomberg: il colosso guidato da Mustier starebbe studiando un'operazione per ridurre il 10% dei costi operativi del gruppo. Sileoni (Fabi): non lo accetteremo.

IN TRIBUNALE A MILANO LA CAMERA ARDENTE PER BORRELLI, COMMOZIONE E APPLAUSI

Nel Palazzo di Giustizia il saluto all'ex procuratore capo. Di Pietro in lacrime. Bonafede: ha dato un contributo fondamentale al Paese. Colombo: finita Tangentopoli ma la corruzione e' rimasta.

MIGRANTI: L'ITALIA STOPPA IL DOCUMENTO DI PARIGI

Per Roma e Malta: serve una rotazione dei porti di primo sbarco.

SALVATO IN PAKISTAN L'ALPINISTA ITALIANO RIMASTO FERITO

Francesco Cassardo era precipitato per 500 metri sul Gasherbrum VII. Ora e' in ospedale. La Farnesina: le sue condizioni migliori di quanto si temesse.

GAY: BUFERA A VERCELLI PER UN POST DEL VICE PRESIDENTE COMUNALE

Giuseppe Cannata (FdI) su Facebook: ammazzateli tutti 'ste lesbiche, gay e pedofili. Meloni lo scarica ma bacchetta il Pd: pensino a Bibbiano. L'ordine dei medici pronto ad avviare un procedimento disciplinare.

TEHERAN ANNUNCIA: SMANTELLATA UNA RETE DI SPIE DELLA CIA

Si tratta di 17 persone, addestrate dagli 007 americani, alcune delle quali condannate a morte.

INCENDIO IN UN EDIFICIO A MUMBAI, 100 INTRAPPOLATI NEL FUOCO

Le fiamme da un corto circuito. 50 persone salvate.

CALDO: DA DOMANI ITALIA BOLLENTE, TERMOMETRO FINO A 40 GRADI

Roma si fermera' a 36. Bollino rosso a Brescia e Pescara.

