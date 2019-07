Le notizie del giorno (ore 19,30)

(Afp) Robert Mueller e Donald Trump

CONTE "IL CASO LEGA-RUSSIA NON RIGUARDA IL GOVERNO": AL SENATO BANCHI M5S VUOTI, DAL PD MOZIONE DI SFIDUCIA A SALVINI

Il premier: "Non ho avuto informazioni da Salvini. La mia fiducia nei membri dell'esecutivo non è incrinata, ma gli interessi di partito non prevalgano su quelli dell'Italia". Assente il leader leghista, che invece presiede il Comitato nazionale per la sicurezza: "Se il premier si diverte a seguire fantasie...". Protesta dei 5 stelle per il sì alla Tav, i senatori escono: "È il premier del sistema". Zingaretti: non c'è più maggioranza, subito al voto.

DL SICUREZZA BIS, PASSA LA FIDUCIA ALLA CAMERA

325 sì, 248 no e 4 astensioni. Domani il voto finale sul provvedimento.

NO TAV IN RIVOLTA, SABATO MANIFESTAZIONE IN VAL DI SUSA

Sui social si scatena la protesta: non conoscono la nostra determinazione. Pesanti malumori tra i 5 stelle. Grillo: molto scontento, ora decida il Parlamento.

RUSSIAGATE: MUELLER, TRUMP PUÒ ESSERE INCRIMINATO A FINE MANDATO

Il procuratore speciale in audizione alla Camera: il mio rapporto non lo scagiona, ha rifiutato di farsi interrogare. Il presidente: deposizione disastrosa per lui e per i dem.

FACEBOOK PATTEGGIA CON L'ANTITRUST USA, MULTA DA 5 MILIARDI DI DOLLARI PER VIOLAZIONI DELLA PRIVACY

E' la sanzione piu' alta mai comminata a un'impresa americana per mancata protezione dei dati personali. L'Authority impone anche alcune restrizioni e modifiche all'assetto aziendale.

INIZIA L'ERA JOHNSON: VIA DALL'UE IL 31 OTTOBRE, REMOTA LA POSSIBILITA' DI 'NO DEAL'

'Avances' di Farage per un'alleanza elettorale con i Tory. Addio di Theresa May a Westminster con una standing ovation.

MONDIALI DI NUOTO, SUPER FEDE E PALTRINIERI DOPPIETTA D'ORO

Per la Pellegrini il quarto trionfo nei 200 stile su otto finali disputate. E le scappa una lacrima: non ci credo. 'Greg' domina negli 800 e stabilisce il nuovo record europeo.

RIPARTONO LE OPERE PUBBLICHE, IL CIPE SBLOCCA 50 MILIARDI

Misure per viabilità, scuole, ponti, ferrovie e ospedali: 36 miliardi per autostrade e strade, 15 miliardi per i treni.

SCIOPERO DEI TRASPORTI, NEL CAOS I SERVIZI LOCALI

Stop con fasce orarie diverse nelle citta' italiane. Venerdi' si ferma per 4 ore il settore aereo.

ITALIANI PIÙ LONGEVI D'EUROPA, AUMENTANO GLI ULTRACENTENARI

Istat: 14.456 persone hanno superato il secolo, l'84% donne.

ITALIA ROVENTE: BOLLINO ROSSO IN 5 CITTÀ, DOMANI SARANNO 13

Caldo record in tutta Europa, in Francia punte di 41 gradi. L'afa dovrebbe attenuarsi nel fine settimana.

