Le notizie del giorno (ore 13,30)

SALVINI SPINGE PER IL VOTO SUBITO, "NESSUNO S'INVENTI UN GOVERNO INACCETTABILE PER LA DEMOCRAZIA"

Il leader della Lega: "Sento toni simili tra Pd e M5s, nessuno prenda in giro l'Italia. Alle urne il prima possibile". Si candida premier in una corsa solitaria per chiedere agli italiani "pieni poteri". La Lega ha depositato al Senato la mozione di sfiducia a Conte. Data possibile attorno al 20 agosto.

EFFETTO CRISI SUI MERCATI, BORSA DI MILANO IN PROFONDO ROSSO E LO SPREAD GALOPPA

Piazza Affari la peggiore in Europa, viaggia sopra -2%. Male i bancari: sospese e poi riammesse Unicredit, Banco Bpm e Bper. Lo spread, che ieri aveva chiuso attorno a 209 punti, sfiora quota 240 punti e poi ripiega a 237.

DI MAIO INSISTE SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, SCOGLIO SULLA VIA DELLE ELEZIONI

Il capo dei 5 stelle rilancia su Fb un post del movimento: "Gli italiani aspettano questa riforma da trent'anni, non possiamo permetterci di sprecare l'occasione di 345 poltrone in meno". Se il ddl venisse calendarizzato, non si potrebbe andare alle urne prima di maggio. Conte si propone come l'antagonista di Salvini: "Deve spiegare in Parlamento, non spetta a lui dettare i tempi".

CRISI: ZINGARETTI A RENZI, UNITI SIAMO IMBATTIBILI

Il segretario 'chiama' l'ex premier in vista della campagna elettorale: il populismo ha fallito, pieni poteri a Salvini sono il problema non la soluzione.

IL TESORO FA IL PIENO ALL'ASTA DEI BOT, IL RENDIMENTO SALE

Collocati tutti i 6,5 miliardi di titoli annuali offerti. Il tasso in rialzo di 17 centesimi a 0,107.

GERMANIA: ECONOMIA IN SOFFERENZA, L'EXPORT CALA DELL'8%

Altro segno di rallentamento della locomotiva tedesca dopo il calo dell'1,5% della produzione: le esportazioni arretrano a causa delle tensioni commerciali, il surplus si contrae da 18,7 a 18,1 miliardi di euro.

HONG KONG: AMBASCIATORE CINA, PECHINO NON STARÀ A GUARDARE

Il rappresentante cinese a Roma: bisogna subito fermare il caos e riportare l'ordine. Nuovo weekend di proteste, aeroporto in allerta per l'iniziativa dei manifestanti che intendono fare propaganda tra i turisti in arrivo.

TENSIONE IN KASHMIR, L'INDIA ALLENTA IL COPRIFUOCO PER IL VENERDì DEI MUSULMANI

Si potrà pregare solo nelle moschee vicine alla propria abitazione.

