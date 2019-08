Le notizie del giorno (ore 11,30)

SALVINI AVVERTE M5S: "SE TUTTO È BLOCCATO PAROLA AGLI ITALIANI, TONINELLI NON È ALL'ALTEZZA"

Il leader della Lega alla vigilia del voto in Senato sulle mozioni sulla Torino-Lione attacca: assurdo insistere sulla linea di lasciare i lavori a metà. Stop al salario minimo: viene prima il taglio delle tasse. Il vicepremier al Viminale incontra le parti sociali sulla manovra: "Non è un tavolo parallelo a quello di Palazzo Chigi". C'è la Cgil ma senza Landini.

GUERRA DI DAZI E VALUTE: LE BORSE ASIATICHE VEDONO NERO, L'EUROPA IN CAUTO RIALZO

Tokyo in negativo per il terzo giorno consecutivo e tutte le piazze asiatiche in rosso sulla scia della peggior seduta dell'anno ieri a Wall Street. Mercati europei positivi. Milano a +0,27%. Spread cala a 204 punti.

LA CINA MINACCIA I MANIFESTANTI DI HONG KONG: "LA NOSTRA FORZA È IMMENSA"

Duro monito di Pechino dopo i 184 arresti di ieri: chi gioca col fuoco muore tra le fiamme. Rinnovato il pieno sostegno alla governatrice dell'ex colonia britannica, Carrie Lam. Attivisti: la protesta continua.

NUCLEARE: CINA, "CONTROMISURE SE GLI USA SCHIERANO MISSILI IN ASIA"

Pechino avverte i Paesi asiatici alleati di Washington: ci saranno ripercussioni se ospiterete i vettori americani.

IRAN: ROHANI, SE GLI USA VOGLIONO NEGOZIARE VIA LE SANZIONI

Il presidente iraniano ribadisce che la condizione per il dialogo con Washington è allentare le misure economiche contro Teheran.

FONDI LEGA: BELSITO RICUSA I GIUDICI, SALTA LA SENTENZA IN CASSAZIONE

La mossa dell'ex tesoriere del Carroccio blocca il processo in cui è imputato anche Umberto Bossi per truffa allo Stato.

ENTRI SOCIALI: ARRIVA LA RUSPA PER LO SGOMBERO A BOLOGNA

Intervento delle forze dell'ordine per liberare l'area dell'ex mercato ortofrutticolo ed eseguire lo sfratto ordinato dal Comune. Salvini: effetto dei dl Sicurezza. Pd: uno show.

CASSONETTO GETTATO SULLA SPIAGGIA, SOTTO ACCUSA UN DICIASSETTENNE

Da chiarire i motivi del lancio del contenitore di rifiuti che ha colpito un dodicenne francese, sempre in condizioni gravi.

CERCA DI PLACARE LITE TRA I FIGLI, UCCISO A COLTELLATE

Il parricida in fuga, ricerche in provincia di Massa Carrara.

TIR TRAVOLGE CANTIERE SULLA A14, MORTI DUE OPERAI

La tragedia nello stesso tratto di Bologna dove esplose un'autocisterna.

