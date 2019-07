Le notizie del giorno (ore 17,30)

SILVIA LORE / NURPHOTO Luigi Di Maio

CARABINIERE UCCISO: VARRIALE SUL POSTO GIÀ UN'ORA PRIMA DELL'AGGRESSIONE

Il collega di Cerciello, su ordine del maresciallo Sansone, era in piazza Mastai dove è stato identificato l'uomo derubato. Il gip: "Totale assenza di autocontrollo da parte dei due indagati". Applausi e commozione ai funerali del militare a Somma Vesuviana. Nistri: basta polemiche, non diamogli la dodicesima coltellata. Conte interviene sulla foto-choc di Natale: "È un reato". Di Maio: "Immagine brutta ma non buttiamola in caciara". Notificato atto disciplinare alla prof che ha ingiuriato il vicebrigadiere ucciso. Lei si difende: "Quel post non l'ho scritto io, spieghero' tutto".

MIGRANTI: OK ALLO SBARCO DI 16 MINORI DALLA 'GREGORETTI'

Autorizzazione del Viminale. La nave della Guardia Costiera italiana resta ormeggiata ad Augusta in attesa di un accordo di redistribuzione a livello europeo: disponibilità di Berlino. Trenta iracheni approdano a Crotone in barca a vela.

AUTONOMIA E TAV, DOPPIA SFIDA DI M5S ALLA LEGA

Riaffiorano le tensioni nel governo. Di Maio: "No a misure che danneggiano il Centro Sud". Replica la ministra Stefani: "Non c'è nessun testo da riscrivere, i 5 stelle siano leali". Il vicepremier pentastellato attacca pure sulla Tav: "Per farla passare in Parlamento avranno bisogno dei voti Pd, come faranno a spiegarlo ai loro elettori?".

STRAGE CALIFORNIA: IL KILLER ERA UN SUPREMATISTA ITALO-IRANIANO

Cosi' si descriveva su Instagram. L'uomo, in tenuta paramilitare, prima di essere ucciso, ha fatto tre vittime. Fra queste anche un bambino di sei anni.

TRUMP ACCUSA LA FED: "SUI TASSI NON FA NULLA IN CONFRONTO A UE E CINA"

Il presidente Usa torna a premere su Powell per un taglio.

CONFINDUSTRIA AVVERTE: LA CRESCITA DEL PIL NON ANDRÁ OLTRE LO 0,1%

Nozze tra Just Eat e Takeaway, nasce colosso da 7 miliardi.

ULTRALEGGERO SI SCHIANTA IN AUTOSTRADA, MORTO IL PILOTA

L'incidente lungo la A26: l'aereo precipitato nella corsia di emergenza senza urtare le auto in corsa.

RUSSIA, L'OMBRA DI AVVELENAMENTO PER L'OPPOSITORE NAVALNY

È stato riportato in carcere dall'ospedale dove era ricoverato per una reazione allergica.

GERMANIA: SPINGE MAMMA E FIGLIO SUI BINARI, MUORE BIMBO DI 8 ANNI

La tragedia a Francoforte, illesa la donna. Arrestato un 40enne, sembra che non conoscesse le vittime.

MONITO DI PECHINO A HONG KONG: "PUNITE I VIOLENTI"

Prima presa di posizione ufficiale del governo cinese: "Incidenti orribili, ristabilite l'ordine".

PADRE DALL'OGLIO: LA FAMIGLIA ACCUSA, "NON SI È INDAGATO ABBASTANZA"

Appello a sei anni dalla scomparsa.

