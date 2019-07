Le notizie del giorno (ore 17.30)

TAV: SCONTRI IN VAL DI SUSA, DI MAIO: "NON FACCIAMO REGALI A MACRON"

Marcia di protesta dei No Tav: un gruppo di manifestanti incappucciati lancia pietre e tenta di entrare nel cantiere. La polizia risponde con i lacrimogeni. Il leader, Alberto Perino: "Deluso da Grillo". Inviata dal Mit lettera formale a Bruxelles senza la firma di Toninelli e con il timbro della presidenza del Consiglio: "Andiamo avanti con i lavori". Il capo M5s promette battaglia in Parlamento.

CARABINIERE UCCISO: L'ASSASSINO, "NON CREDEVO FOSSE UN MILITARE"

Fermati Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, entrambi 19enni e di San Francisco. Ritrovata in hotel l'arma del delitto, il borsello nascosto in una fioriera. Lo avevano rubato per vendetta a un pusher che li aveva truffati vendendogli aspirina al posto di cocaina. I due incastrati da telecamere e tabulati telefonici. Restano ancora dubbi sulla esatta dinamica degli eventi: Elder si avvale della facoltà di

non rispondere al gip. Gli Usa: "Forniremo assistenza adeguata".

MIGRANTI: STALLO PER LA GREGORETTI, ALLA FONDA DAVANTI AL PORTO DI CATANIA

La nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 135 persone, resta in attesa di indicazioni dal Viminale. Ieri Salvini aveva escluso lo sbarco senza un accordo preventivo di redistribuzione a livello Ue.

LIBIA: ATTACCO DI HAFTAR ALL'AEROPORTO DI MISURATA, NESSUN ITALIANO FERITO

Illesi gli uomini del contingente che opera su mandato delle Nazioni Unite.

RUSSIA: L'OPPOSIZIONE PROTESTA A MOSCA, OLTRE 600 ARRESTI

Manifestanti in piazza per l'esclusione dei candidati democratici dalle elezioni comunali.

USA: LA CORTE SUPREMA DÀ RAGIONE A TRUMP, SÌ AI FONDI PER IL MURO

Il presidente potrà utilizzare 2,5 miliardi di dollari per la costruzione della barriera con il Messico: "Grande vittoria".

BUS DIROTTATO: I RAGAZZI-EROI RAMY E ADAM SONO CITTADINI ITALIANI

L'atto ufficializzato dalla sindaca di Crema.

OLTRE 500 FURTI IN CASA AL GIORNO, SPESI 5 MILIARDI PER LA SICUREZZA

Studio Cna: due famiglie su tre hanno la porta blindata, la metà possiede l'allarme.

SETTEBELLO D'ORO AI MONDIALI, TRAVOLTA LA SPAGNA

Gli azzurri battono gli iberici in finale per 10 a 5 e conquistano il titolo in Corea del Sud.

POLE DI HAMILTON IN GERMANIA, DISASTRO FERRARI

Vettel partirà ultimo, Leclerc decimo.

NIBALI VINCE LA PENULTIMA TAPPA AL TOUR, BERNAL IPOTECA IL TRIONFO

Domani passerella finale per il colombiano sugli Champs-Elysee

