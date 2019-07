Le notizie del giorno (ore 13,30)

CARABINIERE UCCISO: 19ENNI DI SAN FRANCISCO I DUE RAGAZZI FERMATI

Si tratta di Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee, nati entrambi nel 2000. Quest'ultimo è l'autore materiale dell'omicidio: "Non credevo fosse un militare". Ma l'amico ha detto, invece, che il vicebrigadiere Cerciello Rega si era qualificato. Ritrovata in hotel l'arma del delitto, il borsello nascosto in una fioriera. Secondo le prime ricostruzioni, lo avevano rubato per vendetta a un pusher che li aveva truffati vendendogli aspirina al posto di cocaina. I due incastrati da telecamere e tabulati telefonici. Restano ancora dubbi sulla esatta dinamica degli eventi: oggi gli interrogatori di convalida del fermo. Di Maio: "Nelle città sicurezza precaria".

TAV: L'ITALIA FORMALIZZA L'IMPEGNO CON L'UE, "AVANTI CON I LAVORI"

La lettera inviata a Bruxelles dal ministero dei Trasporti senza la firma di Toninelli e con il timbro della presidenza del Consiglio. Timori per la manifestazione No Tav in Val di Susa. Il leader della protesta, Alberto Perino: "Chi tira pietre fa un favore a Salvini". Incontro con i rappresentanti dei Gilet gialli francesi.

SETTEBELLO D'ORO AI MONDIALI, TRAVOLTA LA SPAGNA

Gli azzurri battono gli iberici in finale per 10 a 5 e conquistano il titolo in Corea del Sud. Crollo in discoteca a Gwangju, vicino a dove si svolgono le gare di nuoto: due morti. Feriti lievemente alcuni atleti, c'e' anche un italiano.

LIBIA: ATTACCO DI HAFTAR ALL'AEROPORTO DI MISURATA, NESSUN ITALIANO FERITO

Illesi gli uomini del contingente che opera su mandato delle Nazioni Unite.

USA: LA CORTE SUPREMA DA' RAGIONE A TRUMP, SÌ AI FONDI PER IL MURO

Il presidente potrà dirottare 2,5 miliardi di dollari per la costruzione dei 1.601 chilometri di barriera al confine col Messico: "Grande vittoria".

OLTRE 500 FURTI IN CASA AL GIORNO, SPESI 5 MILIARDI PER LA SICUREZZA

Studio Cna: due famiglie su tre hanno la porta blindata, la metà possiede l'allarme.

PARTITI DA MALPENSA I PRIMI VOLI DOPO LA CHIUSURA DI LINATE

Lo scalo milanese resterà fermo 3 mesi per lavori di ristrutturazione. Regolare la situazione in quello varesino in cui l'aumento di traffico è stimato nel 30%.

LAS VEGAS INVASA DALLE CAVALLETTE

Offuscate le luci al neon della capitale dello svago e del gioco d'azzardo. Non lasceranno la città prima di due settimane.

