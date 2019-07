Le notizie del giorno (ore 21.30)

CARABINIERE UCCISO CON 8 COLTELLATE A ROMA, FERMATI DUE STUDENTI AMERICANI

L'accusa e' di furto e omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. I ragazzi, individuati grazie alle telecamere di sorveglianza, sono della John Cabot University e, secondo gli investigatori, avrebbero avuto un ruolo sia nel furto del borsello che nell'uccisione del militare. Dubbi sulla dinamica dei fatti: si pensa a un tentativo di estorsione per un borsello appena rubato. Conte: "Ferita profonda per lo Stato". Salvini: "Bastardi, lavori forzati a vita". Lunedi' i funerali a Somma Vesuviana.

SFIDA NEL GOVERNO SUL TAGLIO DELLE TASSE: TRIA TORNA NEL MIRINO

Salvini avverte: "O il problema sono io o lui". "Se qualcuno ha dubbi o paure e' fuori posto, non votero' mai una manovra timida". Di Maio frena: "Sulla flat tax non ho ancora visto le coperture, piena fiducia a Conte e Tria". Il premier rassicura: "Lavoriamo a una sostanziosa riduzione delle tasse".

MIGRANTI: SALVINI NEGA LO SBARCO A UNA NAVE DELLA GUARDIA COSTIERA

Si prospetta un nuovo caso 'Diciotti'. Ieri un peschereccio aveva salvato al largo della Libia 140 migranti, poi trasferiti sulla 'Gregoretti'. Il ministro: "Nessuno sbarchera' prima che non ci sia sulla carta la redistribuzione in tutta Europa dei 140 a bordo". Bruxelles: "Contatteremo gli Stati membri per facilitare gli sbarchi". La Mezzaluna Rossa: recuperati 62 cadaveri al largo della Libia.

QUIRINALE, MAI IPOTIZZATI SCENARI POST-CRISI

Fonti del Colle: l'appello ai partiti e' volto a evitare la conflittualita' e collaborare per il bene del Paese.

CONTE: LA SCELTA ATLANTICA DELL'ITALIA NON E' IN DISCUSSIONE

Il premier alla Conferenza degli ambasciatori: "La Russia e' un player centrale con cui bisogna dialogare".

DAZI USA: TRUMP AVVERTE APPLE E GOOGLE, "NIENTE SCONTI"

Il presidente: "Nessuna esenzione sui componenti Mac fatti in Cina, ci sono timori di sicurezza nazionale".

BREXIT: PARIGI A JOHNSON, "NIENTE GIOCHI E PROVOCAZIONI"

Il neo-premier: nuove elezioni? Prima l'uscita dall'Ue. La Commissione: pronti ad esaminare nuove idee solo se compatibili con l'accordo raggiunto.

IL PIL USA CRESCE PIU' DELLE ATTESE, +2,1% NEL SECONDO TRIMESTRE

Istat: aumenta in Italia la fiducia di consumatori e imprese.

ENI: UTILE NETTO SEMESTRALE A 1,554 MILIARDI, DESCALZI: "RISULTATI ECCELLENTI"

Proposto acconto di dividendo a 0,43 euro.

STOP AL CALDO NEL WEEKEND: IN ARRIVO CROLLO TERMICO E TEMPORALI

Da domani prime piogge al Nord, in serata arriveranno al centro. Ancora temperature record in Francia.



