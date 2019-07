Le notizie del giorno (ore 19,30)

(Afp) Matteo Salvini, Lega Nord

CARABINIERE UCCISO CON 8 COLTELLATE A ROMA, FERMATI DUE CITTADINI AMERICANI

L'accusa è di furto e omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. Dubbi sulla dinamica dei fatti: si pensa a un tentativo di estorsione per un borsello appena rubato. Interrogate quattro persone. Lievemente ferito un collega della vittima: "Ho provato a salvarlo". Conte: "Ferita profonda per lo Stato". Salvini: "Bastardi, lavori forzati a vita". Lunedì i funerali a Somma Vesuviana.

MIGRANTI: SALVINI NEGA LO SBARCO A UNA NAVE DELLA GUARDIA COSTIERA

Si prospetta un nuovo caso 'Diciotti'. Ieri un peschereccio aveva salvato al largo della Libia 140 migranti, poi trasferiti sulla 'Gregoretti'. Il ministro: "Nessuno sbarchera', ho gia' dato indicazioni che non venga assegnato un porto prima che non ci sia sulla carta la redistribuzione in tutta Europa dei 140 a bordo". Bruxelles: "Contatteremo gli Stati membri per facilitare gli sbarchi". La Mezzaluna Rossa: recuperati 62 cadaveri al largo della Libia.

QUIRINALE, MAI IPOTIZZATI SCENARI POST-CRISI

Fonti del Colle: l'appello ai partiti e' volto a evitare la conflittualita' e collaborare per il bene del Paese.

SFIDA NEL GOVERNO SUL TAGLIO DELLE TASSE: TRIA TORNA NEL MIRINO

Salvini: "O io o lui, se qualcuno ha dubbi o paure è fuori posto, non voterò mai una manovra timida". Di Maio frena: "Sulla flat tax non ho ancora visto le coperture, piena fiducia a Conte e Tria". Il premier rassicura: "Lavoriamo a una sostanziosa riduzione delle tasse".

CONTE: LA SCELTA ATLANTICA DELL'ITALIA NON È IN DISCUSSIONE

Il premier alla Conferenza degli ambasciatori: "La Russia è un player centrale con cui bisogna dialogare".

ZINGARETTI ATTACCA SALVINI: "DA LUI DEGENERAZIONE QUASI EVERSIVA"

Il segretario Pd in direzione: "No all'uomo solo al comando".

DAZI USA: TRUMP AVVERTE APPLE E GOOGLE, "NIENTE SCONTI"

Il presidente: "Nessuna esenzione sui componenti Mac fatti in Cina, ci sono timori di sicurezza nazionale".

BREXIT: PARIGI AVVERTE JOHNSON, "NIENTE GIOCHI E PROVOCAZIONI"

Oettinger: Londra paghi il conto dell'uscita dall'Ue.

IL PIL USA CRESCE PIÙ DELLE ATTESE, +2,1% NEL SECONDO TRIMESTRE

Istat: aumenta in Italia la fiducia di consumatori e imprese.

ENI: UTILE NETTO SEMESTRALE A 1,554 MILIARDI, DESCALZI: "RISULTATI ECCELLENTI"

Proposto acconto di dividendo a 0,43 euro.

STOP AL CALDO NEL WEEKEND: IN ARRIVO CROLLO TERMICO E TEMPORALI

Ancora temperature record in Francia.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.