Le notizie del giorno (ore 17,30)

BCE: POLITICA ALTAMENTE ACCOMODANTE, ALLO STUDIO NUOVO QE

L'Eurotower: inflazione sotto gli obiettivi, pronti a usare tutte le misure necessarie. Draghi: la crescita rallenta, serve un livello significativo di stimoli monetari. "Non sono disponibile per guidare l'Fmi".

TREGUA FRA I DUE VICEPREMIER, SALVINI "SI VA AVANTI"

Colloquio di un'ora con Di Maio dopo lo scontro su Tav e caso Russia. Resta la tensione tra il leader leghista e Conte. Il premier smentisce di voler fondare un suo partito: fantasie. Il Pd deposita la mozione di sfiducia al ministro dell'Interno.

MONITO DI MATTARELLA: "NEL GOVERNO C'È BISOGNO DI COLLABORAZIONE"

Il presidente: "L'arbitro non può non richiamare al rispetto del senso delle istituzioni e ai conseguenti obblighi, limiti e doveri". Alla cerimonia del Ventaglio anche una sottolineatura sulla collocazione dell'Italia in Europa: "Non essere isolati nell'Ue è di importanza capitale, fuori dall'Europa non c'e' futuro".

MIGRANTI: NAUFRAGIO DAVANTI ALLA LIBIA, SI TEMONO 150 MORTI

L'allarme dell'Unhcr: salvate 140 persone, potrebbe essere l'incidente più grave del 2019. Affondati due barconi.

SPAGNA: PODEMOS SI ASTIENE E AFFONDA SANCHEZ

Mancano i voti per formare il governo. Il leader socialista: persa occasione storica. Si va verso elezioni anticipate.

L'UCRAINA BLOCCA UNA PETROLIERA RUSSA, MOSCA MINACCIA "CONSEGUENZE"

Kiev: il 'tanker' aveva partecipato al sequestro di una nostra nave militare in Crimea. La Russia: pronti a reagire.

JOHNSON PARTE ALL'ATTACCO "RINEGOZIARE BREXIT", NO DELL'UE

Il nuovo premier britannico: inaccettabile l'accordo stilato con la May, pronti a no deal. Bruxelles: Londra onori gli impegni.

COREE: KIM LANCIA DUE MISSILI, 'MESSAGGIO' A TRUMP

Reazione nordcoreana alle esercitazioni militari congiunte di Usa e Corea del Sud. I vettori caduti nel Mar del Giappone.

MORTO ESSEBSI, PRIMO PRESIDENTE DELLA TUNISIA DEMOCRATICA

È stato il garante laico del dopo Ben Ali, aveva 92 anni. Sabato le esequie, interim al presidente del Parlamento.

IL CALDO FA BOCCHEGGIARE L'EUROPA, PARIGI TOCCA IL RECORD DI 42,6 GRADI

Temperature molto superiori alle medie dall'Inghilterra alla Germania. In Italia attesi temporali nel weekend.

VENEZIA CINEMA: MARCELLO, MARESCO E MARTONE GLI ITALIANI IN CONCORSO

Alla 76esima edizione del festival in Laguna si vedranno anche, non in gara, i film di Salvatores e Archibugi, e la serie 'The New Pope' di Sorrentino.

FALLISCE IL VOLO DEL FLYBOARD, ZAPATA FINISCE NELLA MANICA

Decollato da Calais, il francese inventore del jet-sky precipita in mare prima di arrivare in Inghilterra.

PALLANUOTO, PER IL SETTEBELLO FINALE MONDIALE CON LA SPAGNA

Battuta per 12-10 l'Ungheria. Azzurri qualificati anche per Tokyo 2020. Pellegrini out in batteria nei 100.

