Le notizie del giorno (ore 13.30)

MONITO DI MATTARELLA: "NEL GOVERNO C'E' BISOGNO DI COLLABORAZIONE"

Il presidente: "L'arbitro non può non richiamare al rispetto del senso delle istituzioni e ai conseguenti obblighi, limiti e doveri". Alla cerimonia del Ventaglio anche una sottolineatura sulla collocazione dell'Italia in Europa: "Non essere isolati nell'Ue è di importanza capitale, fuori dall'Europa non c'è futuro".

CASO RUSSIA: GELO DI SALVINI SU CONTE, IL PD DEPOSITA LA MOZIONE DI SFIDUCIA

Il leader della Lega commenta l'informativa del premier alla Camera sul caso Russia: "Mi ha lasciato solo? Mi interessa meno di zero". E sui cambi di maggioranza: ha evocato gli Scilipoti, nessuno glielo ha chiesto. Di Maio: chiedo a tutti di non alimentare litigi. Oggi previsto un incontro tra i due leader.

COREE: KIM LANCIA DUE MISSILI, 'MESSAGGIO' A TRUMP

Il test all'indomani della visita di Bolton a Seul e le proteste nordcoreane per le esercitazioni militari congiunte di Usa e Corea del Sud. I due vettori caduti nel Mar del Giappone, irritazione di Tokyo.

TUNISIA: MORTO IL PRESIDENTE ESSEBSI

Scomparso a 93 anni il primo capo di Stato democraticamente eletto dopo la 'Rivoluzione dei gelsomini'.

NISSAN: UTILI A PICCO, ANNUNCIATO TAGLIO DI 12.500 POSTI

La casa automobilistica giapponese accusa un crollo del 95% dei guadagni e avvia un piano per ridurre del 10% la sua capacita' produttiva alla fine 2022.

RAGGI NELLA SEDE DI CASAPOUND, "SCRITTA ILLEGALE"

La sindaca assiste alla notifica del verbale che intima la rimozione dell'insegna dall'immobile di via Napoleone.

VENEZIA CINEMA: MARCELLO, MARESCO E MARTONE GLI ITALIANI IN CONCORSO

Alla 76esima edizione del festival in Laguna si vedranno anche, non in gara, i film di Salvatores e Archibugi, e la serie 'The New Pope' di Sorrentino.

FALLISCE IL VOLO DEL FLYBOARD, ZAPATA FINISCE NELLA MANICA

Decollato da Calais, il francese inventore del jet-sky precipita in mare prima di arrivare in Inghilterra.

CARCERI: ITALIA MAGLIA NERA D'EUROPA PER SOVRAFFOLLAMENTO

Antigone: tasso del 119,8% e' il piu' alto nell'Ue. I detenuti sono 60.522, crescita di 1.763 unita' nell'ultimo anno.

L'AFA NON DA' TREGUA: BOLLINO ROSSO IN 14 CITTÀ, FIRENZE LA PIU' CALDA

Nel capoluogo toscano temperatura di 37 gradi. In Belgio 42 gradi, record storico per il Paese.

PALLANUOTO, PER IL SETTEBELLO FINALE MONDIALE CON LA SPAGNA

Battuta per 12-10 l'Ungheria, Azzurri qualificati anche per Tokyo 2020. Pellegrini out in batteria nei 100.

