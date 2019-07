Le notizie del giorno (ore 15,30)

CREDITELIANO IMPERATO / CONTROLUCE

Giuseppe Conte

CONTE AL SENATO SUL CASO LEGA-RUSSIA, SALVINI "SE SI DIVERTE A SEGUIRE FANTASIE..."

Alle 16 informativa del premier sui presunti finanziamenti di Mosca al 'Carroccio'. Ma il leader leghista non sarà in Aula, alla stessa ora presiede il Comitato nazionale per la sicurezza: io lavoro mentre cercano rubli che non ci sono. Nel pomeriggio alla Camera la fiducia sul dl Sicurezza bis.

IL SÌ ALLA TAV 'DRAMMA' PER M5S, SALVINI "NESSUNO SCAMBIO CON CONTE"

Serpeggia il dissenso all'interno dei 5 stelle. Morra: senza valori si perde l'identità. Appendino: non abbiamo il 51%. Dubbi sul voto in Parlamento. Il leader della Lega attacca Toninelli: chi resta per il no è contro il buonsenso. I No Tav sul piede di guerra: sabato manifestazione in Val Susa.

RUSSIAGATE: MUELLER, IL MIO RAPPORTO NON SCAGIONA TRUMP

Il procuratore speciale in audizione alla Camera. Lo assiste un legale dem, ira del presidente: non era concordato.

FACEBOOK PATTEGGIA CON L'ANTITRUST USA, MULTA DA 5 MILIARDI DI DOLLARI PER VIOLAZIONI DELLA PRIVACY

È la sanzione più alta mai comminata a un'impresa americana per mancata protezione dei dati personali. L'Authority impone anche alcune restrizioni e modifiche all'assetto aziendale.

INIZIA L'ERA JOHNSON, 'AVANCES' DI FARAGE PER UN'ALLEANZA

Il capo del 'Brexit Party' propone al nuovo premier un patto elettorale con i Tory. Addio di Theresa May a Westminster con una standing ovation.

MONDIALI DI NUOTO, SUPER FEDE E PALTRINIERI DOPPIETTA D'ORO

Per la Pellegrini il quarto trionfo nei 200 stile su otto finali disputate. E le scappa una lacrima: non ci credo. 'Greg' domina negli 800 e stabilisce il nuovo record europeo.

SCIOPERO DEI TRASPORTI, NEL CAOS I SERVIZI LOCALI

Stop con fasce orarie diverse nelle citta' italiane. Venerdi' si ferma per 4 ore il settore aereo.

WHIRLPOOL: DI MAIO ANNUNCIA PIANO, 17 MLN DI DECONTRIBUZIONE

Positiva la prima valutazione dei sindacati. Il confronto sullo stabilimento di Napoli prosegue a settembre.

DOPO 10 ANNI ARRIVA IL NUOVO CONTRATTO PER I MEDICI

Per 130.000 professionisti aumento medio di 200 euro lordi.

ITALIANI PIÙ LONGEVI D'EUROPA, AUMENTANO GLI ULTRACENTENARI

Istat: in Italia 14.456 persone hanno superato il secolo di vita, l'84% sono donne.

ITALIA ROVENTE: BOLLINO ROSSO IN 5 CITTÀ, DOMANI SARANNO 13

Caldo record in tutta Europa, in Francia punte di 41 gradi. L'afa dovrebbe attenuarsi nel fine settimana.

MORTO GIAMPIERO PESENTI, RESE INTERNAZIONALE ITALCEMENTI

Ultimo della famiglia a guidare il gruppo bergamasco. Fu l'artefice dell'acquisizione di Ciments Francais nel 1992.

ADDIO AL GIURISTA GROSSO, FU VICEPRESIDENTE DEL CSM

Tra i maggiori avvocati penalisti italiani, era stato tra l'altro il difensore della Franzoni nel processo di Cogne.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.