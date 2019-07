Le notizie del giorno (ore 19,30)

NO DEI SINDACATI A TONINELLI, MERCOLEDÌ NERO PER I TRASPORTI

Va a vuoto il tavolo convocato dal ministro: non ci sono le condizioni per revocare o rinviare lo sciopero. La protesta coinvolgerà treni, trasporto locale, porti e autostrade. Venerdi' stop del settore aereo.

LIBIA: SEQUESTRATO UN PESCHERECCIO ITALIANO NEL GOLFO DELLA SIRTE

È il Tramontana di Mazara del Vallo. Uomini armati di una motovedetta libica salgono a bordo e lo dirottano verso Misurata. L'equipaggio è composto da 5 italiani e 2 tunisini. La Farnesina chiede l'immediato rilascio.

BORIS JOHNSON È PREMIER: "REALIZZERÒ BREXIT, FUORI DALL'UE IL 31 OTTOBRE"

L'ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra promette: sconfiggero' il Labour. Domani l'insediamento a Downing Street. Corbyn chiede elezioni: il Paese non lo ha votato. Von der Leyen: ansiosa di lavorare con lui. Trump esulta: sarà fantastico. Conte: lavoreremo per un'uscita ordinata.

SALVINI A BIBBIANO: "SEGNALATE GLI AFFIDI ILLECITI AL VIMINALE, AI PRIMI DI AGOSTO LA COMMISSIONE D'INCHIESTA"

Il leader della Lega: non sono qui per attaccare Zingaretti. Pd insorge: sciacallaggio. M5s: dem hanno taciuto.

AFFIDO: AFFONDA IL DDL PILLON, SCRIVERA' LUI NUOVO TESTO

Per M5s "superato" il provvedimento del senatore leghista. La commissione lo incarica di predisporre l'unificazione dei 6 ddl presentati. Tutto slitta a settembre.

AUTONOMIA: SALTA IL TAVOLO CON CONTE, LEGA "INCOMPRENSIBILE"

Stefani: non c'è piu' tempo. Fontana: dal premier silenzio preoccupante. Domani la Camera vota la fiducia sul Dl Sicurezza bis.

CANTONE LASCIA L'ANAC, "CAMBIATO L'APPROCCIO CULTURALE VERSO L'ANTICORRUZIONE"

"Decisione sofferta, si è chiuso un ciclo". Pd: un addio che amareggia e preoccupa.

LA CRESCITA MONDIALE RALLENTA, FMI LIMA ANCHE IL PIL ITALIANO

Confermato +0,1% quest'anno ma scende a +0,8% nel 2020.

SANCHEZ NON OTTIENE LA FIDUCIA, SULLA SPAGNA L'OMBRA DI NUOVE ELEZIONI

Podemos non appoggia il leader socialista. Giovedi' nuovo voto alle Cortes: se non nasce il governo si tornera' al voto.

STANGATA DI AGCOM SULLA RAI: APERTO PROCEDIMENTO PER LA VIOLAZIONE DEL PLURALISMO

La societò si difende: dimostreremo di aver sempre rispettato i principi propri del servizio pubblico.

CALDO, DOMANI BOLLINO ROSSO IN 5 CITTÀ

Allerta del ministero della Salute per Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino. Bollino arancione in molti altri capoluoghi, tra cui Roma, Milano, Genova, Bologna.

