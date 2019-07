Le notizie del giorno (11,30)

SALVINI A BIBBIANO: GIÙ LE MANI DAI BAMBINI

Il leader della Lega annuncia che "da ministro e da papà" sarà nel pomeriggio nel Comune del Reggiano al centro dell'inchiesta sui presunti affidi illeciti per ribadire il suo impegno "in difesa di chi non si può difendere".

CASO ARATA: DI MAIO, NON HO RAGIONI PER DUBITARE DI SALVINI

"I pm facciano chiarezza in fretta".

TRASPORTI: NO DEI SINDACATI A TONINELLI, CONFERMATO SCIOPERO

A vuoto il tavolo convocato dal ministro per scongiurare il blocco dei servizi locali domani e degli aerei venerdi'. Le organizzazioni sindacali: mancano condizioni per la revoca. Salvini attacca l'esponente M5s per la sua opposizione alla Tav, il movimento non lo difende.

AUTONOMIA: GOVERNATORI NEL NORD IN PRESSING SU CONTE

Il premier tiene oggi una riunione tecnica in vista del Cdm di giovedì, ma i nodi da sciogliere sono molti.

A LONDRA È IL BORIS DAY, I TORY LO DESIGNANO PREMIER

Atteso per le 13 ora italiana l'annuncio ufficiale del partito. L'ex ministro degli Esteri ed ex sindaco della capitale arriva a Downing Street al posto di Theresa May con la promessa di una linea durissima sulla Brexit.

JET RUSSO NEI CIELI SUDCOREANI, CONTRAEREA SEUL SPARA COLPI D'AVVERTIMENTO

"Il bombardiere di Mosca ha violato per due volte il nostro spazio aereo". La Russia nega: nessuna infrazione.

LONDRA CHIEDE FLOTTA EUROPEA PER LA SICUREZZA DEL GOLFO, L'IRAN RISPONDE "SIAMO NOI I GUARDIANI DI HORMUZ"

Il presidente Rohani: Teheran è e sarà il principale baluardo della libertà di navigazione nello Stretto. Tiepide in Europa le reazioni alla proposta britannica mentre resta alta la tensione per il sequestro della petroliera "Stena Impero".

USA: ACCORDO BIPARTISAN SUL BILANCIO, EVITATO 'SHUTDOWN'

Annuncio di Trump su Twitter. L'intesa tra la leader dem Pelosi e il segretario al Tesoro Mnuchin definisce le cifre per le spese federali del 2020 e 2021 e sospende il tetto sul debito.

HUAWEI CHIEDE FIDUCIA A ITALIA E UE, "NON SEGUITE GLI USA"

Ren Zhengfei, fondatore e Ceo del gigante cinese delle tlc: costruiremo network eccellenti per l'Europa.

VOLVO RICHIAMA MEZZO MILIONE DI AUTO PER DIFETTO AL MOTORE

Si tratta di modelli diesel costruiti dal 2014 al 2019.

NASA: MORTO KRAFT, CREÒ IL CENTRO DI CONTROLLO DI HOUSTON

Fu il primo responsabile della Mission Control nel 1958, aveva partecipato alle celebrazioni per i 50 anni dall'allunaggio.

ESPLODE PALAZZINA ALL'ISOLA D'ELBA, UN MORTO E UN DISPERSO

Una bombola di gas la possibile causa. Tre i feriti.

GRATTACIELO REGIONE PIEMONTE, 10 INDAGATI

L'ipotesi accusatoria: pagati 15 milioni di euro a una societa' consortile per materiali mai forniti.

AMANDA KNOX LANCIA UNA RACCOLTA FONDI PER LE SUE NOZZE

"Ho speso tutti i miei risparmi per venire al Festival della giustizia penale di Modena".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.