Le notizie del giorno (ore 21,30)

SALVINI ATTACCA TONINELLI, BASTA CON I SUOI NO SULLA TAV

Il leader della Lega: infrastruttura fondamentale, deve lavorare per far viaggiare gli italiani. La replica: io blocco la Tav? Lui non blocca le ong. Ma sul titolare del Mit e' bufera anche per il licenziamento dell'unico esperto pro-Tav del ministero, Pierluigi Coppola, che non firmo' il parere contrario all'opera. Pd: epurazione da regime autoritario. FdI: l'unico da licenziare e' il ministro. Tensioni tra 'Carroccio' e M5s anche sull'autonomia. Di Maio: "Qualcuno gioca a spaccare il governo e l'Italia".

TRENI NEL CAOS: PISTA ANARCHICA, E' SCONTRO POLITICO

Salvini: verificheremo i collegamenti con i no Tav. Di Maio: non strumentalizzare per fare il tifo per la Torino-Lione. Zingaretti: litigano pure su questo, se ne vadano. Cancellati 25 treni dell'alta velocità, ritardi fino a 3 ore e mezza. La Procura di Firenze indaga per attentato alla sicurezza dei trasporti.

HAFTAR PREME SU TRIPOLI, SERRAJ RISPONDE CON RAID AEREI

L'esercito del generale della Cirenaica pronto a un'offensiva sulla capitale: "Questione di giorni o di ore". I caccia tripolini colpiscono le sua posizioni a 30 km dalla città.

GOLFO: LONDRA, "FLOTTA EUROPEA PER PROTEGGERE LE PETROLIERE"

Proposta du Hunt mentre continua il braccio di ferro con l'Iran sul sequestro del tanker britannico. Teheran annuncia l'arresto di 17 "spie" al servizio degli Usa. Trump smentisce: non è vero. Muore il capo dell'Aiea, si complica la partita sul nucleare iraniano.

VON DER LEYEN: "NESSUNA PROMESSA ALL'ITALIA SUL COMMISSARIO"

La neo presidente della Commissione esclude impegni per ottenere voti in Parlamento.

STATO-MAFIA: L'EX MINISTRO MANNINO ASSOLTO ANCHE IN APPELLO

"Adesso lasciatemi in pace", commenta l'ex politico Dc. Nel processo principale la Corte dice si' alla deposizione di Berlusconi.

ROBERTO FORMIGONI ESCE DAL CARCERE, CONCESSI I DOMICILIARI

I giudici: ha compreso i suoi sbagli.

FRANCESCHINI APRE AL M5S, STOP DI ZINGARETTI

Il segretario Pd: un governo con loro non e' il nostro obiettivo. Di Maio ripete: no a quelli di Bibbiano.

UNICREDIT STUDIA UN PIANO DA 10 MILA ESUBERI

Il gruppo bancario considera un'operazione per ridurre il 10% dei costi operativi. Sindacati sul piede di guerra.

"AMMAZZATE TUTTI I GAY", BUFERA SU CONSIGLIERE DI FDI

Giuseppe Cannata, vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli e medico, ritira il post su Fb ma e' troppo tardi.

Meloni lo scarica. L'Ordine valuta azione disciplinare.

INCENDIO IN STUDIO, MENTANA INTERROMPE IL TG LA7

Il direttore posta poi su Instagram i video dei vigili del fuoco in azione.

