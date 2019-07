Le notizie del giorno (ore 17,30)

Ferrovie dello Stato Treni regionali

FERROVIE IN TILT: PISTA ANARCHICA PER L'INCENDIO SULLA FIRENZE-ROMA, SALVINI "ATTACCO AI LAVORATORI"

Il ministro dell'Interno: "Verificheremo i collegamenti con i No-Tav, i responsabili saranno puniti". Di Maio: "Non strumentalizzare il caos treni per fare il tifo per la Torino-Lione". Cancellati 25 treni dell'alta velocità, ritardi fino a 3 ore e mezza. Italo: "Rimborsi o cambi date gratis". Toninelli 'licenzia' l'esperto pro-tav Coppola.

"TREGUA ARMATA' NEL GOVERNO SU AUTONOMIA, TAV E SALARIO MINIMO, LO SPREAD RISALE SOPRA QUOTA 200"

Il rendimento del decennale in rialzo all'1,663%. Attesa per un vertice politico, giovedì il Cdm. Spaccatura sulle grandi opere e sul reddito. Salvini: "Se ci accorgeremo che qualcuno frena andremo avanti da sol".

VON DER LEYEN 'GELA' L'ITALIA "NESSUNA PROMESSA SUL COMMISSARIO"

La neo presidente della Commissione esclude impegni per ottenere voti in Parlamento.

STATO-MAFIA: L'EX MINISTRO MANNINO ASSOLTO ANCHE IN APPELLO

Rispondeva di attentato mediante violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

ROBERTO FORMIGONI ESCE DAL CARCERE, CONCESSI I DOMICILIARI

L'ex governatore deve scontare cinque anni e 10 mesi per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Maugeri e San Raffaele.

FRANCESCHINI APRE AL M5S: STOP DI ZINGARETTI, RENZI "È SOLO MASOCHISMO"

Il segretario Pd: un governo con loro non e' il nostro obiettivo. Di Maio lo gela: siamo diversi da quelli di Bibbiano.

UNICREDIT: ALLO STUDIO UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DA 10 MILA ESUBERI

Il colosso guidato da Mustier starebbe studiando un'operazione per ridurre il 10% dei costi operativi del gruppo. I sindacati sul piede di guerra: non lo accetteremo.

IN TRIBUNALE A MILANO LA CAMERA ARDENTE PER BORRELLI, COMMOZIONE E APPLAUSI

Il saluto all'ex procuratore capo. Di Pietro in lacrime. Bonafede: "Ha dato un contributo fondamentale al Paese".

GAY: BUFERA A VERCELLI PER UN POST DEL VICE PRESIDENTE COMUNALE

Giuseppe Cannata (FdI) su Facebook: ammazzateli tutti 'ste lesbiche, gay e pedofili. La Meloni lo scarica. L'ordine dei medici pronto ad avviare un procedimento disciplinare.

CALDO: DA DOMANI ITALIA BOLLENTE, TERMOMETRO FINO A 40 GRADI

Roma si fermerà a 36. Bollino rosso a Brescia e Pescara.



