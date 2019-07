Le notizie del giorno (ore 21,30)

RIPARTE L'OFFENSIVA DI HAFTAR "È L'ORA ZERO PER PRENDERE TRIPOLI"; SERRAJ "PRONTI A RISPONDERE"

Le forze del generale della Cirenaica mobilitate per la conquistata della capitale della Libia. Appello ai giovani: unitevi a noi. Il governo di accordo nazionale replica: preoccupati ma preparati a respingere ogni attacco.

"RISCHIO TERRORISMO", LA BRITISH AIRWAYS SOSPENDE I VOLI PER IL CAIRO

La decisione della compagnia aerea di bandiera britannica presa dopo l'allarme lanciato dal Foreign Office. Sospensione per 7 giorni come precauzione "per consentire ulteriori valutazioni".

ALTA TENSIONE NEL GOLFO: LONDRA AVVERTE TEHERAN, "CON IL SEQUESTRO DELLA PETROLIERA SIETE SU UNA VIA PERICOLOSA"

La Gran Bretagna chiede il rilascio della nave, l'Iran sostiene che ha violato le norme internazionali perche' non ha soccorso un'imbarcazione dopo una collisione. Zarif: gli Usa portano instabilità ovunque.

LANCIATA LA SOYUZ, PARMITANO COMANDERÀ LA STAZIONE SPAZIALE. TRUMP: TORNARE SULLA LUNA CON UNA DONNA, POI SU MARTE

Nel giorno dei 50 anni dello sbarco sulla Luna, la navetta russa porta l'astronauta italiano sull'Iss e il presidente americano rilancia il suo programma spaziale: Ho dato direttive alla Nasa per il ritorno sul satellite e per il nuovo passo da gigante sul pianeta rosso.

ADDIO AL CAPO DI 'MANI PULITE' BORRELLI. MATTARELLA: "FEDELE SERVITORE DELLA REPUBBLICA"

Dal 1992 al 1999 da procuratore di Milano guidò le inchieste di Tangentopoli: il suo "resistere, resistere, resistere" divenne lo slogan della sfida al sistema politico. Fico: ha scritto la storia del Paese. Bonafede: sua eredità importante contro la corruzione. Bobo Craxi: fu la punta di diamante di un colpo di Stato. Colombo: lavorava nell'interesse di tutti. Camera ardente nel Palazzo di giustizia milanese.

TRASPORTI: DUE GIORNI DI SCIOPERI, RISCHIO CAOS

Il 24 luglio fermi tutti i settori del trasporto pubblico locale, il 26 luglio stop del trasporto aereo anche a sostegno della vertenza Alitalia.

GOVERNO: DI MAIO, AVANTI ANCHE SE CI VOGLIONO BUTTARE GIÚ

Il leader M5s: ci sono obiettivi da raggiungere per l'amore che abbiamo per questo Paese. Fedriga: se le cose si fanno non c'è rischio di crisi.

LACRIMOGENI NELLA STAZIONE DELLA METRO DI OXFORD CIRCUS, CACCIA ALL'UOMO A LONDRA

Numerosi passeggeri sono rimasti intossicati, si cercano due bianchi che avrebbero lanciato il gas.

ORLANDI: GENETISTA, AL CIMITERO TEUTONICO MIGLIAIA DI OSSA

Aperti gli ossari: oggi solo "prima valutazione", le operazioni proseguiranno sabato prossimo. La sorella di Emanuela: esperienze forti, aspettiamo e vediamo.

IL MARE SI È MANGIATO LA SPIAGGIA, SALTA IL CONCERTO DI JOVANOTTI AD ALBENGA

Annullata la tappa del 'Beach Tour' a causa dell'erosione.

