Le notizie del giorno (ore 15,30)

DI MAIO FRENA SULLA CRISI, SALVINI: "C'È UN PROBLEMA CON I MINISTRI M5S"

Il capo dei 5 stelle: escludo la fine del governo, è auspicabile che oggi ci incontriamo. La replica: va bene vedersi ma "c'è un evidente e totale blocco sulle proposte da parte di alcuni ministri 5 stelle". E fa i nomi di Toninelli e Trenta. Vertice sull'autonomia. Zaia: passi avanti o è l'inizio della fine.

LE TENSIONI POLITICHE SI RIFLETTONO SUI MERCATI: GIÙ LA BORSA, RISALE LO SPREAD

Milano in calo dell'1,6%, il differenziale Btp/Bund a 195.

MERKEL: "IMPERATIVO UMANITARIO SALVARE I MIGRANTI IN MARE"

La cancelliera: no a soluzione ad hoc. Poi una frecciata a Trump per i tweet contro le deputate dem: "Parole contrarie alla grandezza degli Stati Uniti".

ORRORE SUL BARCONE, MIGRANTE DECAPITATO DALLO SCAFISTA

Lo ha ucciso perché 'colpevole' di avergli rubato una bottiglietta di succo di frutta: arrestato in Spagna. Nuovi sbarchi a Lampedusa: 49 giunti nella notte.

SGOMBERO DI CASE OCCUPATE A ROMA, NON C'È LO STABILE DI CASAPOUND

Scatta il piano del Viminale per ripristinare "condizioni di legalita' e di sicurezza".

GRECIA: SISMA DI 5.1, BLACKOUT PER TELECOMUNICAZIONI ED ENERGIA ELETTRICA

Abitanti in strada, il terremoto avvertito distintamente anche ad Atene.

TENSIONE NEL GOLFO, GIALLO SUL DRONE ABBATTUTO

L'Iran smentisce l'annuncio di Trump: "Era americano e lo hanno colpito loro per errore".

STADIO ROMA: A GIUDIZIO PARNASI E ALTRI 11

Oltre al costruttore, a processo, fra gli altri, l'esponente azzurro Palozzi e il dem Civita. In tre patteggiano.

DIA: LE MAFIE CAMBIANO PELLE E DIVENTANO IMPRESE

Relazione semestrale: la criminalita' organizzata si infiltra nell'economia, soprattutto al nord, insinuandosi nel mondo della finanza. Preoccupa la crescita di quella nigeriana.

PALERMO RICORDA BORSELLINO, MATTARELLA: "IMPEGNO PER GIUSTIZIA E VERITÀ"

Gabrielli: "Chi ha tradito, paghi".

RAGAZZA VIOLENTATA ALL'USCITA DALLA DISCOTECA, ARRESTATO ROMENO

Il fatto accaduto a Roma nel maggio scorso. L'uomo nega.

UOMO TROVATO MORTO NELLA NOTTE IN UNA PISCINA PUBBLICA A MILANO

La polizia non esclude una 'goliardata' finita male.

LA CAMERA DA OGGI È PLASTIC FREE, FICO: "PICCOLO PASSO MA IMPORTANTE"

Costa: "Bene che le istituzioni diano il buon esempio".

