Le notizie del giorno (ore 09,30)

Foto: Pierpaolo Scavuzzo / AGF Luigi Di Maio

VENTI DI CRISI SUL GOVERNO: DI MAIO GETTA ACQUA SUL FUOCO "LA ESCLUDO" E INVITA SALVINI "VEDIAMOCI"

Per il vice premier lo scontro tra M5s e Lega deriva da "dinamiche" tra due forze politiche: "È auspicabile che oggi ci incontriamo, parliamo e andiamo avanti". E sul "caso Russia" precisa: "Se avessi il minimo sospetto non sarei al governo con lui. Bene che abbia deciso di rispondere in Parlamento". In giornata previsti il Cdm e una riunione di maggioranza sull'autonomia ma il leader del Carroccio, per ora, ha annunciato la sua assenza per "altri impegni".

DIA: LE MAFIE CAMBIANO PELLE E DIVENTANO IMPRESE

Allarme della Direzione Investigativa Antimafia nella sua relazione semestrale. La criminalità organizzata si infiltra abilmente nell'economia, soprattutto al nord, insinuandosi sempre piu' nel mondo della finanza. In crescita anche quella nigeriana.

AL CAMPIDOGLIO LA CAMERA ARDENTE PER LUCIANO DE CRESCENZO

Nella Capitale l'ultimo saluto allo scrittore e filosofo napoletano scomparso ieri. La salma sarà poi tumulata nella sua città natale.

TENSIONE NEL GOLFO DI HORMUZ, GIALLO SU DRONE ABBATTUTO

Ad annunciare l'abbattimento il presidente Usa Trump ma l'Iran smentisce e rilancia: "Era americano e lo hanno colpito per errore".

ORRORE SU UN GOMMONE DI MIGRANTI, SCAFISTA DECAPITA GIOVANE 'COLPEVOLE' DI AVERGLI BEVUTO IL SUCCO DI FRUTTA

A denunciare il fatto i compagni di traversata. Arrestato il presunto omicida. L'imbarcazione era partita dal Marocco per sbarcare in Spagna.

PALERMO RICORDA BORSELLINO, LA PRIMA VOLTA SENZA LA SORELLA RITA

Giornata di memoria per il 27esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Commozione per l'assenza della donna scomparsa nell'agosto dello scorso anno.

UOMO TROVATO MORTO NELLA NOTTE IN UNA PISCINA PUBBLICA A MILANO

La polizia non esclude alcuna ipotesi, prima fra tutte una 'goliardata' finita male.

ETNA TORNA A FARSI SENTIRE, FONTANE DI LAVA E BOATI DAL CRATERE A SUD-EST

Per l'Ingv di Catania e' "carico di energia". L'istituto pero' tranquillizza: "L'ampiezza del tremore vulcanico si attesta su livelli medio bassi".

